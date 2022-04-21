Российские захватчики снова обстреляли Николаев, есть жертвы

В ночь с 20 на 21 апреля российские войска нанесли ракетный удар по жилым кварталам Николаева.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

По его словам, в результате обстрелов ранения получили три человека, один из которых позднее скончался в больнице.

"Один человек погиб. На операционном столе, не смогли спасти. Один из трех, которые были ранены", – рассказал Ким.

Глава ОГА добавил, что сейчас власти города ликвидируют последствия ночного обстрела.

Напомним, ночью 19 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреляли Николаев.

Вследствие обстрела возник пожар жилого дома и складского помещения магазина "Сантех Строй Маркет Аладин" на Херсонском шоссе.

Позднее войска РФ сбросили бомбу на больницу в городе Баштанка Николаевской области.

Оккупанты разрушили отделение диализа, приемное отделение, а в операционной от удара выбило окна.