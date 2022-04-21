- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Российские захватчики снова обстреляли Николаев, есть жертвы
В ночь с 20 на 21 апреля российские войска нанесли ракетный удар по жилым кварталам Николаева.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.
По его словам, в результате обстрелов ранения получили три человека, один из которых позднее скончался в больнице.
"Один человек погиб. На операционном столе, не смогли спасти. Один из трех, которые были ранены", – рассказал Ким.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава ОГА добавил, что сейчас власти города ликвидируют последствия ночного обстрела.
Напомним, ночью 19 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреляли Николаев.
Вследствие обстрела возник пожар жилого дома и складского помещения магазина "Сантех Строй Маркет Аладин" на Херсонском шоссе.
Позднее войска РФ сбросили бомбу на больницу в городе Баштанка Николаевской области.
Оккупанты разрушили отделение диализа, приемное отделение, а в операционной от удара выбило окна.