"Серьезный прецедент": Глава МВД прокомментировал убийство патрульным мужчины в ходе конфликта в Днепре

Министр внутренних дел Игорь Клименко отмечает необходимость объективного рассмотрения конфликтной ситуации в Днепре, приведшей к гибели мужчины из автомобиля, остановленного патрульными полицейскими. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Есть ситуации, которые нужно анализировать исключительно на холодную голову. Дать эмоциям улечься. Смерть – это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы", - отметил он.

По словам главы МВД, при этом есть и "вещи очевидные": если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не избивать полицейских, к тому же учить законопослушности своих детей.

"Эта ситуация – серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов. Если же отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше Закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена", – заявил Клименко.

Напомним, что накануне в Днепре патрульные после непродолжительного преследования остановили на проспекте Мазепы автомобиль Jaguar, замеченный ими как нарушитель правил дорожного движения.

По требованию патрульных выйти из авто мужчина по имени Джумбери Сиголава, которого правоохранители называют водителем, и его пассажиры, в том числе спутница и несовершеннолетние дети, отказались. По данным правоохранителей, у мужчины были признаки опьянения.

Впрочем, судя по видео, опубликованному в соцсетях и снятому изнутри авто, патрульные попытались силой вытащить из машины женщину, сидевшую в момент съемки на водительском сиденье. Муж попытался помешать им силой, устроив драку с полицейскими.

Применив к одному из инспекторов прием борьбы, Сиголова смог отбросить его от себя, однако тот, поднявшись, трижды прицельно выстрелил в мужчину, от чего тот скончался на месте.

Как сообщило издание "Страна.ua", бывшая жена Сиголавы заявила ему, что спутницей экс-мужа в машине, из-за которой и произошла потасовка, была женщина, из-за которой пара развелась после 17 лет брака: они, по ее информации, ехали с детьми на море в Николаевскую область. При этом женщина утверждает, что опубликованное видео происшествия, снятое ее сыном в машине, "слил" в сеть сам полицейский, попросивший ребенка предоставить ему это видео.

Самого же патрульного уже задержали и подозревают по части 1 статьи 115 (убийство) и части 3 статьи 365 (превышение служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

В свою очередь, департамент патрульной полиции Нацполиции опубликовал видео конфликта с нагрудной камеры полицейской, из которого, в частности, следует, что и в момент остановки авто на водительском сиденье находилась спутница Сиголавы, а сам он впоследствии вышел и начал вызывающе вести себя и хамить представительнице полиции.