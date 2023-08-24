Северная Корея второй раз заявила о провальном запуске спутника-шпиона

КНДР в четверг, 24 августа, предприняла вторую попытку запустить спутник-шпион Malligyong-1. Она также окончилась неудачей, пишет KCNA.

Причиной провала Пхеньян назвал "ошибку в системе аварийного подрыва во время полета третьей ступени".

Такая система предназначена для того, чтобы при аварии можно было быстро разрушить ракету на куски и уменьшить вред при ее падении.

Национальное аэрокосмическое агентство Северной Кореи планирует выяснить причину неисправности системы и снова попытаться вывести спутник на орбиту в октябре.

Успешный вывод аппарата значительно улучшил бы возможности Северной Кореи по сбору разведданных, – отметил в комментарии AFP Лами Ким – профессор Азиатско-Тихоокеанского центра исследований безопасности им. Дэниела Иноуэ. По его словам, если КНДР все-таки добьется успеха в октябре, это усилит гонку вооружений между ней и Южной Кореей.

Спутник КНДР: запуск 31 мая 2023

Первая попытка запуска северокорейского спутника-шпиона состоялась 31 мая. Тогда ракета "Чоллима-1" вышла из строя из-за проблем с двигателем и топливной системой, и вместе с грузом упала в море.

Тогда военные Южной Кореи заявили, что обнаружили части ракеты-носителя.

Запуск аппарата вызвал отрицательную реакцию со стороны международного сообщества. Дело, в частности, в том, что Пхеньян использовал баллистическую ракету. В Организации Объединенных Наций заявили, что это противоречит резолюциям Совбеза ООН.

Действия КНДР осудили ряд стран, среди которых и Украина. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Пхеньян в очередной раз предпринял действия, которые дестабилизируют ситуацию в регионе и нарушают международное право. В дипведомстве призвали усилить давление на Северную Корею.

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