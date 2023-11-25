Ситуация с обстрелами в регионах на утро 25 ноября: какие населенные пункты подверглись российским атакам

В минувшие сутки российская армия продолжала обстрелы населенных пунктов Украины, главным образом в Херсонской и Запорожской областях. Впрочем, судя по данным областных военных администраций, существенного обострения обстановки и значительных жертв среди гражданских не зафиксировано.

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Так, в Николаевской области в ночь на 25 ноября в 0:37 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет. Накануне в 15:53 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших также не было.

В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 100 обстрелов, выпустив 520 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, по Херсону выпущено 18 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; библиотеки в Херсоне и Бериславском районе. Известно, что в поселке Днепровское погиб 50-летний мужчина, а еще три жителя региона получили ранения.

В Запорожской области за прошедшие сутки оккупанты нанесли 118 ударов по 22 городам и селам. 104 артобстрела пришлись по территории Новоданиловки, Белогорья, Полтавки, Работино, Каменского, Степового, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов региона.

Военнослужащие РФ совершили ракетный удар по Яковлево и Свитанку, четыре обстрела из РСЗО Работино, Малой Токмачки и Гуляйполя, попали авиационным снарядом по Орехову, а также атаковали беспилотниками Широкое, Зализничное, Малую Токмачку, Новоандреевку, Чаривное, Малиновку и Малые Щербаки. Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

В Донецкой области два ракетных удара нанесено по Авдеевке: повреждены два дома. В Марьинской общине под огнем оказались Красногоровка, Георгиевка и Максимильяновка. В Новодонецкой общине повреждены пять домов, уничтожены два автомобиля.

В Торецкой общине повреждены шесть домов в поселке Щербиновка, в Торецке повреждены дом и объект инфраструктуры. В Часовоярской общине повреждены три частных дома и многоэтажка. Также обстрелян Северск. Кроме того, один человек был ранен в селе Звановка.

В Днепропетровской области вечером агрессор обстреливил Никополь, а около полуночи – Марганецкую общину, выпустив в целом пять артиллерийских снарядов. Погибших и пострадавших нет.

В Харьковской области под ударами россиян находились Казачья Лопань Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, Синтковка, Кучеровка, Першотравневое, Ивановка, Кисловка и Крахмальное Купянского района. За сутки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

В Сумской области ночью и утром 25 ноября враг совершил шесть обстрелов приграничных территорий, зафиксировано 22 взрыва. Юнаковская община обстреляна из минометов (8 взрывов) и артиллерии (6 взрывов), Хотинская - из миномета (3 взрыва), а на Краснопольскую россияне сбросили три мины.

Отметим при этом, что в ночь на 25 ноября Россия совершила самую массированную с начала полномасштабного вторжения массированную атаку ударными беспилотниками Shahed по Украине, всего выпустив 75 дронов. Подавляющее большинство их было сбито вокруг Киева, однако обломки некоторых упали в разных районах столицы.