Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре

1 сентября в Босфорском проливе село на мель судно из Либерии, которое везло 3 тысячи тонн кукурузы из морского порта Черноморск в итальянскую Равенну. Движение по проливу было перекрыто.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters.

Офис губернатора Стамбула и судоходная компания заявили, что 173-метровое судно Lady Zehma было поставлено на якорь, поскольку у него отказало руль.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Береговая охрана принимает надлежащие меры безопасности.

Согласно данным очевидцев, носовая часть судна была примерно в 150 метрах от берега в одном из районов Стамбула.

Судно Lady Zehma получило разрешение отправиться из украинского порта Черноморск в Равенну, Италию, 30 августа. Турецкая судоходная компания Tribeca заявила, что на судне было 30 274 ​​тонны кукурузы.

По состоянию на среду в рамках зерновой сделки из Украины было экспортировано около 1,55 миллиона тонн зерна, а также совершено 139 входящих и выходных рейсов.

Как сообщили в турецком Генеральном управлении береговой безопасности, четыре буксира отправили на место происшествия для оказания необходимой помощи. Также ведомство опубликовало соответствующие фото.

Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu’na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi pic.twitter.com/spxg0YNT60 — KEGM (@kiyiemniyet) September 1, 2022

Отметим, что Босфор разделяет крупнейший город Турции Стамбул и соединяет Черное море с Мраморным, а затем со Средиземным.

Напомним, через украинские порты после заключения соглашения по зерну в Стамбуле Украина экспортировала уже более миллиона тонн сельхозпродукции в 15 стран мира.

Украина планирует нарастить темпы экспорта зерна до 3 млн тонн ежемесячно .