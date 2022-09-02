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Происшествия
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Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре

Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре

1 сентября в Босфорском проливе село на мель судно из Либерии, которое везло 3 тысячи тонн кукурузы из морского порта Черноморск в итальянскую Равенну. Движение по проливу было перекрыто.

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Об этом сообщает Reuters.

Офис губернатора Стамбула и судоходная компания заявили, что 173-метровое судно Lady Zehma было поставлено на якорь, поскольку у него отказало руль.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Береговая охрана принимает надлежащие меры безопасности.

Согласно данным очевидцев, носовая часть судна была примерно в 150 метрах от берега в одном из районов Стамбула.

Судно Lady Zehma получило разрешение отправиться из украинского порта Черноморск в Равенну, Италию,  30 августа. Турецкая судоходная компания Tribeca заявила, что на судне было 30 274 ​​тонны кукурузы.

По состоянию на среду в рамках зерновой сделки из Украины было экспортировано около 1,55 миллиона тонн зерна, а также совершено 139 входящих и выходных рейсов.

Как сообщили в турецком Генеральном управлении береговой безопасности, четыре буксира отправили на место происшествия для оказания необходимой помощи. Также ведомство опубликовало соответствующие фото.

Отметим, что Босфор разделяет крупнейший город Турции Стамбул и соединяет Черное море с Мраморным, а затем со Средиземным.

Напомним, через украинские порты после заключения соглашения по зерну в Стамбуле Украина экспортировала уже более миллиона тонн сельхозпродукции в 15 стран мира.

Украина планирует нарастить темпы экспорта зерна до 3 млн тонн ежемесячно .

Автор:
Светлана Манько