Сутки в регионах. В Донецкой и других областях зафиксированы десятки жертв войны (ФОТО)

Российские оккупанты в течение суток 13 октября обстреляли ряд населенных пунктов прифронтовых регионов Украины, в результате чего есть погибшие и раненые.

Запорожская область

В Запорожской области зафиксировали 150 ударов по 22 населенным пунктам, проинформировал глава ОВА Юрий Малашко.

Войска РФ совершили 137 артобстрелов по территории Новояковловки, Гуляйполя, Орехова, Зализничного, Работиного, Левадного, Полтавки, Малиновки, Плавней, Лобкового, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

Враг нанес авиационный удар по Новоданиловке, совершил пять атак с беспилотников по Красному, Орехову и Новоандреевке, а также семь обстрелов Новояковловки, Работиного и Малой Токмачки из реактивных системам залпового огня.

В результате артобстрела Гуляйполя ранения получила 62-летняя женщина.

За сутки поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Херсонская область

В Херсонской области было совершено 117 обстрелов. Оккупанты выпустили 574 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, противотанковых ракетных комплексов, авиации и беспилотников. По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в:

жилые кварталы населенных пунктов области;

здание учебного заведения, предприятие и территорию инженерного сооружения в Херсонском районе;

библиотеку и предприятие в Херсоне.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Сегодня утром, 14 октября, оккупанты накрыли огнем Берислав, попав по частному дому, отметил Прокудин.

Под завалами оказалась 60-летняя женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью.

Последствия авиаудара по Бериславскому району, 14 октября 2023. Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсонской областной прокуратуре уточнили, что по предварительным данным, войска РФ применили управляемые авиабомбы. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Харьковская область

Что касается Харьковской области, то в течение суток 13 октября россияне обстреливали населенные пункты Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Авиационным ударам подверглись Синьковка, Ивановка, Кисловка и Песчаное Купянского района.

Из артиллерии, минометов и другого вооружения были обстреляны:

Волчанск, Терновая, Гатище и Плетеневка Чугуевского района;

Купянск, Купянск-Узловой, Красное Первое, Фиголевка, Новомлынск Купянского района;

Боровая в Изюмском районе.

Враг повредил жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Пожар в результате обстрела Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Возле с. Яворское Изюмского района в поле на противотанковой мини подорвался бензовоз. В результате 61-летний водитель погиб на месте.

Утром 14 октября враг обстрелял пгт Купянск-Узловой, повредив пятиэтажный жилой дом, произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Донецкая область

В Донецкой области 21 человек ранен в результате российского удара "Искандерами" по Покровску 13 октября, указал и.о. руководителя Донецкой ОВА Игорь Мороз. В городе повреждены два админздания и две жилых многоэтажки.

Отметим, что по состоянию на 20:00 13 октября Офис генпрокурора сообщал об одном погибшем человеке и 24 раненых.

По данным ОВА, в течение суток в Покровской общине также пострадало Даченское – там повреждено фермерское хозяйство.

Последствия российской агрессии в Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российской агрессии в Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российской агрессии в Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российской агрессии в Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram

На Волновахском направлении враг обстрелял Угледар и Богоявленку, обошлось без жертв.

На Донецком направлении Авдеевка подверглась ракетным ударам, обстрелам из танков и артиллерии, один человек раненый. В Кураховской общине поврежден инфраструктурный объект. В Новоселовке Первой Очеретинской общины оккупанты повредили семь домов.

На Горловском направлении в Торецкой общине повреждено семь домов: шесть – в Нью-Йорке, один – в Торецке. В Часовоярской общине повреждены многоэтажки и промышленное здание.

На Лисичанском направлении под огнем находились Северск, а также Торское и Заречное Лиманской общины.