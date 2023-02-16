Уже четвертый случай. В Молдове снова нашли обломки ракеты у границы с Украиной

На территории Молдовы после очередной ракетной атаки РФ по Украине снова обнаружили обломки ракеты.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Молдовы.

"В районе сектора пограничной полиции Ларга (район Бричень) обнаружили обломки ракеты после воздушных атак России против Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого пограничники Молдовы оцепили территорию, где упали остатки ракеты и сообщили об инциденте экстренной службе и правоохранителям.

"Это уже четвертый случай, когда на территорию Республики Молдова падают обломки ракет от бомбардировок Украины. Как и в предыдущих случаях все необходимые действия осуществляются в соответствии с процедурой учреждений, ответственных за безопасность и защиту граждан", - добавили в пресс-службе.

Ночью 16 февраля армия страны-агрессора РФ совершила очередную ракетную атаку на территорию Украины. В целом противник выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Напомним, во время массированной ракетной атаки на Украину 10 февраля, осуществляемой страной-террористом РФ, две российские ракеты пересекли воздушные границы Румынии и Молдовы. В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства в 10.18. Ракета пролетела над селом Мокрая (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем над Косауцами (в Сорокском районе).