В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар в магазине-складе строительных материалов произошел вечером 12 ноября на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева, сообщили в столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают в ведомстве, информация о возгорании поступила в 19:04. Пожар спасатели ликвидировали в 20:23 на площади 75 квадратных метров. На месте работало 27 спасателей и 7 единиц техники. Причины происшествия будут устанавливаться правоохранителями.

В ГСЧС отметили, что жертв и пострадавших нет. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на пожаре склада стройматериалов были обнаружены двое пострадавших сотрудников в состоянии острой реакции на стресс.

Отметим также, что накануне вечером масштабный пожар произошел в складских помещениях в Виннице, где хранился ламинат. Его тушили всю ночь с привлечением 53 спасателей.

В сентябре же в Вишневом под Киевом в результате пожара, возникшего от обломка российской ракеты, был разрушен склад молочной продукции и повреждена часть производственных помещений предприятия компании PepsiCo.