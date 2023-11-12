АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар в магазине-складе строительных материалов произошел вечером 12 ноября на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева, сообщили в столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают в ведомстве, информация о возгорании поступила в 19:04. Пожар спасатели ликвидировали в 20:23 на площади 75 квадратных метров. На месте работало 27 спасателей и 7 единиц техники. Причины происшествия будут устанавливаться правоохранителями.

В ГСЧС отметили, что жертв и пострадавших нет. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на пожаре склада стройматериалов были обнаружены двое пострадавших сотрудников в состоянии острой реакции на стресс.

Фото 2 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv
Фото 3 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv
Фото 4 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv
Фото 5 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv
Фото 6 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv
Фото 7 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv
Фото 8 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv
Фото 9 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv
Фото 10 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv
Фото 11 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv
Фото 12 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv
Фото 13 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv
Фото 14 — В Киеве сгорел магазин-склад стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Facebook/DSNSKyiv

Отметим также, что накануне вечером масштабный пожар произошел в складских помещениях в Виннице, где хранился ламинат. Его тушили всю ночь с привлечением 53 спасателей.

В сентябре же в Вишневом под Киевом в результате пожара, возникшего от обломка российской ракеты, был разрушен склад молочной продукции и повреждена часть производственных помещений предприятия компании PepsiCo.

Автор:
Тимофей Беспятов