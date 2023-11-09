В Виннице произошел масштабный пожар на складах с ламинатом (ФОТО)

В Виннице вечером 9 ноября возник масштабный пожар в складских помещениях по улице Гонты, где хранился ламинат. Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

Пожар в помещениях ангарного типа возник в 21:35. По повышенному номеру вызова на место происшествия сразу прибыли все городские государственные пожарно-спасательные подразделения, а также штаб оперативно-координационного центра.

Площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров. В 22:40 он был локализован. Отмечается, что спасатели делают все возможное, чтобы пламя не распространилось на расположенные рядом металлические ангары. К ликвидации сперва были привлечены 43 человека личного состава и 12 единиц спецтехники. По состоянию на 0:25 количество привлеченных выросло до 53.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Напомним также, что в сентябре в Тернополе произошел масштабный пожар на заводе производителя пенополистирола и стекловаты PenoBoard на улице Микулинецкой: его тушили почти полсуток, а площадь составила около 9 тысяч квадратных метров.

В марте же пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел на складе и открытой территории предприятия с пенополистирольными плитами в Белгороде-Днестровском Одесской области. Также там сгорел прицеп грузовика.