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В Луганской области заметили около 200 оккупантов на гражданских авто, сбежавших из-под Лимана - Генштаб ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что благодаря успехам Сил обороны на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния личного состава противника.
Как говорится в его сообщении, это приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций, в частности, боевиками "Народной милиции ЛНР", участвовавшими в оккупации Лиманской общины Донецкой области.
"Перед освобождением населенного пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. Так, 30 сентября, в районе населенного пункта Счастье была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск", - сказано в нем.
Отрицательно, по данным Генштаба, влияют на военнослужащих Вооруженных сил РФ задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в войне на территории Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, сообщается о подтвержденном уничтожении 1 октября склада с боеприпасами оккупантов в районе населенного пункта Таврийское Херсонской области и уничтожении семи танков и до десяти единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области. Информация о потерях личного состава уточняется.
Авиация же Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара. В частности, подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed иранского производства.
Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пять командных пунктов, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более 15 других важных объектов оккупантов.
Отмечается, что за текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка. Все они находятся на северо-востоке Донецкой области. В то же время на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел.
Кроме того, в Генштабе сообщили о обнаружении в Лимане обломков сбитого российского истребителя-бомбардировщика Су-34 (борт RF-81852), ранее не учтенного в общих потерях противника.