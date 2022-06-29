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- Происшествия
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В Москве возник масштабный пожар, раздались два взрыва
В Москве загорелась свалка мусора, вскоре огонь перекинулся на металлический ангар площадью около 500 кв м. Очевидцы услышали два мощных взрыва, сообщают росСМИ.
На место прибыли спасатели, однако им не удалось локализировать возгорание. Через некоторое время площадь пожара увеличилась до 2 тысяч кв м, после чего огонь перекинулся на второй ангар.
У МЧС возникли сложности с тушением пожара, поэтому было принято решение привлечь пожарный вертолет Ка-32. Отметим, что недалеко от места возгорания находятся жилые многоэтажные дома, однако в стоящее время в МЧС утверждают, что угрозы жилым домам нет.
Предварительная версия причины масштабного пожара — поджог.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что в последнее время в РФ участились пожары, при этом горят военные объекты и нефтебазы. Так, в российском Белгороде в апреле произошел пожар на нефтебазе.
В других городах периодически возникали пожары на военных объектах, 16 июня в РФ горело крупнейшее газовое месторождение. А накануне, 22 июня, в Ростовской области на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар.