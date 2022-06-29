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Категория
Происшествия
Дата публикации

В Москве возник масштабный пожар, раздались два взрыва

В Москве возник масштабный пожар, раздались два взрыва

В Москве загорелась свалка мусора, вскоре огонь перекинулся на металлический ангар площадью около 500 кв м. Очевидцы услышали два мощных взрыва, сообщают росСМИ.

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На место прибыли спасатели, однако им не удалось локализировать возгорание. Через некоторое время площадь пожара увеличилась до 2 тысяч кв м, после чего огонь перекинулся на второй ангар.

У МЧС возникли сложности с тушением пожара, поэтому было принято решение привлечь пожарный вертолет Ка-32. Отметим, что недалеко от места возгорания находятся жилые многоэтажные дома, однако в стоящее время в МЧС утверждают, что угрозы жилым домам нет.

Предварительная версия причины масштабного пожара — поджог.

Отметим, что в последнее время в РФ участились пожары, при этом горят военные объекты и нефтебазы. Так, в российском Белгороде в апреле произошел пожар на нефтебазе. 

В других городах периодически возникали пожары на военных объектах, 16 июня в РФ горело крупнейшее газовое месторождение. А накануне, 22 июня, в Ростовской области на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар.

Автор:
Вита Молодан