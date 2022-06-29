У Москві виникла масштабна пожежа, пролунали два вибухи

У Москві загорілося сміттєзвалище, незабаром вогонь перекинувся на металевий ангар площею близько 500 кв м. Очевидці почули два потужні вибухи, повідомляють росЗМІ.

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На місце прибули рятувальники, проте їм не вдалося локалізувати спалах. Через деякий час площа пожежі збільшилася до 2 тисяч кв м, після чого вогонь перекинувся на другий ангар.

У МНС виникли складнощі з гасінням пожежі, тому було ухвалено рішення залучити пожежний вертоліт Ка-32. Зазначимо, що неподалік місця займання знаходяться житлові багатоповерхові будинки, проте зараз у МНС стверджуют, що загрози житловим будинкам немає.

Попередня версія причини масштабної пожежі – підпал.

Зазначимо, що останнім часом у РФ почастішали пожежі, при цьому горять військові об'єкти та нафтобази. Так, у російському Білгороді у квітні сталася пожежа на нафтобазі.

В інших містах періодично виникали пожежі на військових об'єктах, 16 червня у РФ горіло найбільше газове родовище. А напередодні, 22 червня, у Ростовській області на Новошахтинському нафтопереробному заводі сталася пожежа.