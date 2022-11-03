В "Нибулоне" назвали имена сотрудников, погибших от российского обстрела его судов 31 октября

В результате российской атаки на гражданские буксиры и баржи компании "Нибулон" с зерном в понедельник погибли по меньшей мере два ее сотрудника. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Я уважаю память замечательных работников "Нибулона", погибших на рабочем месте. Они были невинными гражданскими лицами, которые делали любимое дело. Их убийства являются военным преступлением и нарушением правил ведения войны, а виновники должны быть привлечены к ответственности. Больно от мысли, что дети теперь остались без родителей", – отметил генеральный директор компании Андрей Вадатурский.

По его словам, "Нибулон" делает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших. Отмечается, что погибшими являются 40-летний Сергей Скрипачев и 28-летний Сергей Парафило. Кроме того, еще один сотрудник до сих пор не найден - это 39-летний Александр Ткач.

Напомним, что 31 октября оперативное командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщило об обстрелах портовой инфраструктуры на Очаковском направлении.

"В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи со зерном, возник пожар, потеряно управление суднами. Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного – неизвестна", - сообщалось без дальнейших подробностей.

Отметим также, что сам Андрей Вадатурский возглавил "Нибулон" после гибели своего отца и основателя компании Алексея Вадатурского и матери Раисы Вадатурской в результате российского ракетного удара по их дому в Николаеве 31 июля.