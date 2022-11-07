В прилегающих к зоне отчуждения общинах Киевщины не обнаружили радиоактивного загрязнения после оккупантов

Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности не обнаружил на территории прилегающих к Чернобыльской зоне отчуждения Иванковской и Полесской общин радиоактивного загрязнения вследствие вторжения российских войск в феврале-марте.

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Как говорится в сообщении центра, к такому выводу его специалисты пришли, проведя 24-27 октября обследование в составе экипажа мобильной радиологической лаборатории RanidSONNI.

Оно выполнялось для выявления радиоактивного загрязнения и радиоактивных материалов, которые могли быть вынесены оккупантами за пределы зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения в результате нарушения режима радиационной безопасности.

Маршрут радиационного обследования учитывал информацию о местах, где может быть обнаружено радиоактивное загрязнение, полученных от администраций общин и местных жителей.

В частности, исследованием охвачено 12 учебных заведений (школы, садики), пять медицинских заведений (больницы, амбулатории), 28 мест общего пользования (библиотеки, дома культуры, помещения старостатов), 10 частных домохозяйств, более 200 километров дорог и улиц, а также пять предметов обихода и военного назначения.

"Сообщаем, что по результатам обследования не выявлено радиоактивного загрязнения объектов, помещений и участков, которое могло быть связано с деятельностью оккупантов. На обследованных территориях не зафиксировано повышение амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД)", - говорится в сообщении.

Указано, что значения МЭД, измеренные во время автомобильной гамма-съемки и вручную, составляли до 0,19 мкЗв/ч, что соответствует естественным фоновым значениям, характерным для данной местности.

В то же время было обнаружено присутствие радионуклида цезия-137 в золе от сжигания древесины и в поверхностном слое почвы под крышами зданий, связанное еще с последствиями аварии на ЧАЭС.

Владельцам частных домов Иванковской и Полесской общин в этой связи напоминают, что концентрация радионуклидов в золе в 100 раз выше их концентрации в сжигаемой древесине.

"Такую золу не рекомендуется использовать в качестве удобрения из-за опасности перехода радионуклидов в выращиваемые растения. Если в результате обследования специалисты обнаружили присутствие радиоактивного загрязнения в почве под крышами зданий, там не рекомендовано производить высадку", - отметили в ГНТЦ ЯРБ.

В центре также добавляют, что опыт, полученный в ходе проекта обследования указанных общин, будет в будущем использован при обследовании деоккупированных индустриальных восточных регионов.