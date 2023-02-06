В Турции и Сирии землетрясение унесло жизни по меньшей мере 1600 человек

Число погибших продолжает расти.

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Об этом сообщает The New York Times.

Более 1600 человек погибли и около 8 000 раненых в Турции и Сирии, где мощные землетрясения и десятки толчков разрушили тысячи построек, которые привели к гуманитарной катастрофе.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 4:17 утра по местному времени, его также ощутили на Кипре, Египте, Израиле и Ливане. Второе отдельное землетрясение магнитудой 7,5 произошло на юго-востоке Турции примерно через девять часов.

Позже в Турции зафиксировали третье мощное землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Толчки ощущались в Ираке, Иране, а также в ОАЭ и Израиле.

В нескольких турецких и сирийских городах обрушились здания. Всего в разных городах Турции разрушены или повреждены 1710 зданий.

Также местные СМИ сообщают, что после землетрясения в ряде турецких районов начались пожары на предприятиях и офисных зданиях.

В провинции Хатай произошел взрыв на газопроводе и была разрушена единственная взлетно-должностная полоса местного аэропорта. Аэропорты Кахраманмараша и Газиантепа приостановили обслуживание гражданских рейсов.

В МИД Украины сообщили, что пока нет информации о погибших украинцах в результате землетрясения в Турции. При этом МИД получил 24 обращения об отсутствии связи с проживающими в зоне стихийного бедствия украинцами.

Напомним, что ранним утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение.