В Харьковской области на взрывных устройствах подорвались две пары супругов: выжила лишь одна женщина

Двое жителей поселка Боровая Изюмского района Харьковской области погибли в результате подрыва на взрывном устройстве в лесу. Об этом сообщает областное управление полиции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отмечается, что 25 декабря в дежурную часть сектора полицейской деятельности №1 Изюмского райуправления поступило сообщение о пропаже без вести супругов, которые отправились в лес и не вернулись домой.

После проведения розыскных мероприятий 28 декабря сотрудники полиции совместно с ГСЧС обнаружили тела 50-летней женщины и 52-летнего мужчины. При осмотре места происшествия было установлено, что граждане подорвались на растяжке. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

В свою очередь, прокуратура Харьковщины сообщает, что 30 декабря в селе Борщевая Харьковского района возле леса наехал на взрывное устройство автомобиль, в котором находились супруги.

В результате 65-летний мужчина погиб на месте, а его 63-летняя жена получила травмы и в настоящее время находится в больнице. Открыто дело по той же статье. Расследование проводят следователи отдела полиции №1 Харьковского райуправления №2.

Напомним также, что 18 декабря были найдены тела двух мужчин, погибших 15 декабря в селе Довгенькое Изюмского района, взорвавшись на мине, оставленной оккупантами.

В тот же день сообщалось, что в селе Граково Чугуевского района подорвался на мине 32-летний сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.