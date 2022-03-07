В Запорожской области оккупанты расстреляли сотрудников "Укрпочты", развозивших пенсии

Российские военные обстреляли автомобиль "Укрпочты", забрать погибших в настоящее время не представляется возможным.

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Он рассказал, что сотрудники "Укрпочты" развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехово, Омельник, Егоровка и Новоселовка.

По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка на встречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него. Погибли мужчина и женщина.

Старух отметил, что в воскресенье сотрудники "Укрпочты" пытались забрать погибших коллег, однако, прибыв на место трагедии, успели только сделать фотографии, поскольку появились танки оккупантов и оставаться на месте было опасно.

"В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов эвакуация тел погибших в настоящее время невозможна", — отметил Старух.

Также он обратился к жителям области.

"Если мы сегодня не отреагируем на зверские действия захватчика, то завтра они сделают то же самое с вами и вашей семьей. Призываем вас уже сегодня, берите оружие, копайте окопы, укрепляйте свои дома и сплачивайтесь против агрессора".

Напомним, россияне застрелили главу Гостомельской общины Юрия Прилипко и волонтеров Руслана Карпенко и Ивана Зорю за то, что раздавали людям хлеб и лекарства.

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