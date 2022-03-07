На Запоріжжі окупанти розстріляли співробітників "Укрпошти", які розвозили пенсії

Російські військові обстріляли автомобіль "Укрпошти", забрати загиблих нині неможливо.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він розповів, що співробітники "Укрпошти" розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населені пункти Оріхове, Омельник, Єгорівка та Новоселівка.

Дорогою між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи праворуч, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати відкрили вогонь цивільним автомобілем, а потім наїхали на нього. Загинули чоловік та жінка.

Старух зазначив, що у неділю співробітники "Укрпошти" намагалися забрати загиблих колег, проте прибувши на місце трагедії, встигли лише зробити фотографії, оскільки з'явилися танки окупантів та залишатися на місці було небезпечно.

"У зв'язку з проведенням бойових дій на цій ділянці місцевості та пересуванням військової техніки окупантів, евакуація тіл загиблих наразі неможлива", — зазначив Старух.

Також він звернувся до мешканців області.

"Якщо ми сьогодні не відреагуємо на звірячі дії загарбника, то завтра вони зроблять те саме з вами та вашою родиною. Закликаємо вас вже сьогодні, беріть зброю, копайте окопи, зміцнюйте свої будинки і згуртовуйтесь проти агресора".

Нагадаємо, росіяни застрелили голову Гостомельської громади Юрія Прилипка та волонтерів Руслана Карпенка та Івана Зорю за те, що роздавали людям хліб та ліки.

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