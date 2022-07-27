В Житомирской области слышны звуки взрывов: что происходит

В Коростене Житомирской области утром 27 июля местные жители услышали звуки взрывов. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога, но взрывы не связаны с вражеской атакой.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Коростенской районной военной администрации.

"Взрывы раздавались, но это не враждебная атака, а проведение обучения военных, совпавшее с воздушной тревогой. Просим не паниковать и не распространять слухи", - объяснили в администрации.

Ранее в Киевской области на территории Броварского района также проходили военные учения, в связи с чем тогда ужесточали меры безопасности. Кроме того, в Киеве на блокпостах на въездах и выездах из города усилили контроль из-за угрозы враждебных ДРГ и опасений нового наступления из Беларуси.