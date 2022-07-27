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В Житомирской области слышны звуки взрывов: что происходит
В Коростене Житомирской области утром 27 июля местные жители услышали звуки взрывов. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога, но взрывы не связаны с вражеской атакой.
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Об этом сообщила пресс-служба Коростенской районной военной администрации.
Ранее в Киевской области на территории Броварского района также проходили военные учения, в связи с чем тогда ужесточали меры безопасности. Кроме того, в Киеве на блокпостах на въездах и выездах из города усилили контроль из-за угрозы враждебных ДРГ и опасений нового наступления из Беларуси.