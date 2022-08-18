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Владельца московского клуба Soho Рапопорта, активно выступавшего против агрессии РФ, нашли мертвым

Владельца московского клуба Soho Рапопорта, активно выступавшего против агрессии РФ, нашли мертвым

52-летний владелец элитного московского клуба Soho Roоms Дэн Рапопорт, открыто выступавший против вторжения России в Украину, выпал из жилого дома, имея при себе 2600 долларов наличными. Об этом сообщает издание DailyMail.com.

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Сначала полиция заявляла, что он покончил с собой, о чем свидетельствовала предсмертная записка. При этом его жена опровергла информацию о записке.

Также известно, что незадолго до смерти он сообщал в Facebook , что российская венчурная фирма пытается незаконно истребовать с него 10 тысяч долларов. За три дня до смерти Рапопорт опубликовал в Facebook изображение Мэрилин Брандо в роли полковника Курца в фильме "Апокалипсис сегодня" с комментарием: "Ужас, ужас".

Кроме того, он поддерживал Украину в своих соцсетях. Рапопорт писал: "Украина защищает свободу и демократию. Пожалуйста, помогите им".

В 2007 году бизнесмен вместе с партнером открыл в Москве клуб Soho Rooms, впоследствии ставший одним из самых успешных в столице РФ. В 2012 году он вернулся в США, где жил долгое время и получил образование еще до переезда в РФ.

В 2016 году Рапопорт решил переехать в Киев, где занялся банковским делом и пытался построить бизнес.

Рапопорт – не первый российский бизнесмен, погибший при загадочных обстоятельствах. По меньшей мере, шесть известных российских бизнесменов якобы покончили жизнь самоубийством с конца января, причем трое из них якобы перед этим убили членов своих семей. В январе обнаружили мертвым начальника транспортного отдела "Газпром инвест" Леонида Шульмана.

Через месяц был найден мертвым еще один топ-менеджер "Газпрома" Александр Тюлак. 28 февраля обнаружили мертвым в своем доме в английском графстве Суррей российского миллиардера украинского происхождения Михаила Вотфорда.

После него загадочно погиб российский бизнесмен Василий Мельников. Его нашли мертвым вместе с семьей в Нижнем Новгороде в конце марта.

В апреле скончался бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев. Его нашли вместе с мертвыми женой и дочерью в своей московской квартире. Через день недалеко от Барселоны был найден мертвым Сергей Протосень, бывший руководитель газовой компании "Новатек", которая частично принадлежит "Газпрому". Тела его жены и дочери обнаружили рядом.

Автор:
Вита Молодан