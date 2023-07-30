Возле Константиновки от ракетного удара погиб мужчина, город оккупанты тоже обстреляли (ФОТО)

Один человек погиб 30 июля в результате, вероятно, ракетного удара оккупантов по селу Предтечино Константиновской общины Донецкой области. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что удар был нанесен утром в 5:30. В результате попадания в частный дом под завалами оказался 57-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.

По данным же городской военной администрации, от обстрела со стороны российского агрессора Предтечинский старостинский округ пострадал в 6:30. Повреждены два частных дома. Один человек погиб.

Уже в 14:15, как отмечают в прокуратуре, россияне обстреляли саму Константиновку. По предварительным данным, использована артиллерия. Снарядами повреждено по меньшей мере 12 жилых домов и газопровод.

От взрывов получили осколочные ранения соседи – 24-летний мужчина и 81-летняя женщина. В момент обстрела пострадавшие находились дома. Парамедики оказали им помощь прямо на месте.

Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура

В обоих случаях традиционно начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (части 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним, что вечером 24 июля российские войска открыли огонь по местному водоему в Константиновке, на берегу которого отдыхали люди. Погибли два человека, в том числе 10-летний мальчик, а ранены были семь человек, в том числе четверо детей.