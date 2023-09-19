Враг нанес ракетный удар по Харькову, из артиллерии обстрелял более 16 населенных пунктов области

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. Оккупанты нанесли удары по Холодногорскому району Харькова. Под артиллерийским огнем оказались более 16-ти населенных пунктов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в 23:10 оккупанты нанесли 3 удара по Холодногорскому району Харькова. Тип ракет устанавливается.

"В результате обстрела возник пожар нежилого здания. Без пострадавших", - отметил Синегубов.

Также в течение суток по области оккупанты нанесли авиационные удары по Берестовому Купянского района, Копанкам и Шейковке Изюмского района.

Под артиллерийским огнем оказались более 16 населенных пунктов области, в том числе Одноробовка, Стрелка, Волчанск, Озерное, Строевка, Двухлетняя, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка.

В городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеского артобстрела повреждены помещения детского сада, забор, детская площадка, электросети.

Кроме того, в Волчанске на территории лесного хозяйства в результате обстрела окупантов горела подстилка на площади 300 м кв.

Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.

Отметим, что российская оккупационная армия в субботу, 16 сентября, обстреляла Харьков ракетами С-300. Ранения получили пять гражданских.

Накануне под огнем неприятеля находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.