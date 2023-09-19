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Враг нанес ракетный удар по Харькову, из артиллерии обстрелял более 16 населенных пунктов области
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. Оккупанты нанесли удары по Холодногорскому району Харькова. Под артиллерийским огнем оказались более 16-ти населенных пунктов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в 23:10 оккупанты нанесли 3 удара по Холодногорскому району Харькова. Тип ракет устанавливается.
"В результате обстрела возник пожар нежилого здания. Без пострадавших", - отметил Синегубов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в течение суток по области оккупанты нанесли авиационные удары по Берестовому Купянского района, Копанкам и Шейковке Изюмского района.
Под артиллерийским огнем оказались более 16 населенных пунктов области, в том числе Одноробовка, Стрелка, Волчанск, Озерное, Строевка, Двухлетняя, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка.
В городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеского артобстрела повреждены помещения детского сада, забор, детская площадка, электросети.
Кроме того, в Волчанске на территории лесного хозяйства в результате обстрела окупантов горела подстилка на площади 300 м кв.
Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.
Отметим, что российская оккупационная армия в субботу, 16 сентября, обстреляла Харьков ракетами С-300. Ранения получили пять гражданских.
Накануне под огнем неприятеля находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.