Враги обстреляли Черниговскую область с территории России

Российские военные с территории России обстреляли Черниговскую область. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Согласно сообщению, утром 11 мая враг осуществил 16 выстрелов из миномета 82-го калибра.

Напомним, утром 11 мая оккупанты нанесли ракетные удары по Славянску Донецкой области.

10 мая российские военные обстреляли школу-интернат в городе Горском Луганской области.

При этом наибольшая активность российских оккупантов 10 мая наблюдалась на Слобожанском и Донецком направлениях. В частности, враг сосредоточил усилия на том, чтобы не допустить дальнейшее продвижение украинских войск в направлении государственной границы в Харьковской области.