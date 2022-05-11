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- Війна Війна
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Вороги обстріляли Чернігівську область із території Росії
Російські військові з території Росії обстріляли Чернігівську область. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
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Згідно з повідомленням, вранці 11 травня ворог здійснив 16 пострілів з міномета 82 калібру.
Нагадаємо, вранці 11 травня окупанти завдали ракетних ударів по Слов'янську Донецької області.
10 травня російські військові обстріляли школу-інтернат у місті Горському Луганської області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Найбільша активність російських окупантів 10 травня спостерігалася на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зокрема, ворог зосередив зусилля на тому, щоб не допустити подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону на Харківщині.