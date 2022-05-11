Вороги обстріляли Чернігівську область із території Росії

Російські військові з території Росії обстріляли Чернігівську область. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Згідно з повідомленням, вранці 11 травня ворог здійснив 16 пострілів з міномета 82 калібру.

Нагадаємо, вранці 11 травня окупанти завдали ракетних ударів по Слов'янську Донецької області.

10 травня російські військові обстріляли школу-інтернат у місті Горському Луганської області.

Найбільша активність російських окупантів 10 травня спостерігалася на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зокрема, ворог зосередив зусилля на тому, щоб не допустити подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону на Харківщині.