Вспышка над Киевом: в Космическом агентстве Украины и ВС ВСУ назвали свои версии

В Космическом агентстве Украины и Воздушных силах ВСУ считают, что причина возгорания над Киевом не связана с продуктом, изготовленным человеком. Окончательного объяснения явления пока не озвучивались, но имеют предварительное.

В Космическом агентстве Украины сообщили, что 19 апреля 2023 в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины было зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие.

"Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", — отмечают ученые.

Фото: Космическое агентство Украины

Спикер Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона "Единые новости" Юрий Игнат также прокомментировал сияние над столицей. Он отметил, что субъект, вызвавший вспышку, вероятно, не является военной целью. В то время, когда киевляне заметили явление, ПС ВСУ работали над ликвидацией иранских дронов, в частности в Днепропетровской области.

Комментируя заявление Космического агентства, он сказал, что, вероятно, речь идет о входящем в атмосферу метеорите. При этом тело могло сгореть до контакта с поверхностью Земли.

Игнат добавил, что в момент вспышки в Киеве объявили воздушную тревогу, ведь в тот момент достоверно не знали происхождение сияния.

В свою очередь начальник КМВА Сергей Попко также подтвердил, что после проверки и уточнения, информация о вероятном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетным вооружением не подтвердилась. Он также заявил, что КМВА обнародовала версию о падении спутника, чтобы "успокоит киевлян".

"На тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было. Однако было предупреждения от NASA о падении на Землю их космического спутника. Сейчас после официального заявления NASA мы можем дать уточненную информацию - это не был их спутник. Что именно это было - должны выяснить исключительно специалисты. Но самое главное это безопасность Киева и покой киевлян. Это не был ракетный обстрел, наша противовоздушная оборона не применяла вооружение", - резюмировал Попко.

Напомним, что перед тем, как киевляне заметили вспышку, в NASA предупредили, что спутник RHESSI, изучавший Солнце с 2002 года до его выведения из эксплуатации в 2018 году, снова войдет в атмосферу Земли около 19 апреля. Однако после происшествия в Киеве агентство заявило, что во время явления в столице Украины спутник все еще находился на орбите.