ВСУ отработали 7 ударов с воздуха по командным пунктам и скоплениям силы оккупантов

На юге Украины за последние сутки, 29 июня, украинская авиация нанесла семь ударов с воздуха по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта. Об этом сообщает ОК "Пивдень".

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В отработки ударов задействовали штурмовики и вертолеты. За те же сутки ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины отработали около 150 огневых задач.

"Благодаря этому российской армией потеряно более 4 десятков военных, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную - "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов", — рассказали в ОК, уточнив, что разведка все еще уточняет потери врага.

Напомним, накануне, 25 июня, зенитчики воздушного командования "Центр" сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", который проводил доразведку объектов после ракетных ударов. Кроме того, аналогичный БпЛА был уничтожен за день до этого, 24 июня.