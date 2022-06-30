ЗСУ відпрацювали 7 ударів з повітря по командних пунктах та скупченнях сили окупантів

На півдні України за останню добу, 29 червня, українська авіація завдала сім ударів з повітря по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, двом складам боєприпасів уздовж лінії фронту. Про це повідомляє ОК "Південь".

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Для відпрацювання ударів задіяли штурмовики та гелікоптери. За ту ж добу ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України відпрацювали близько 150 вогневих завдань.

"Завдяки цьому російською армією втрачено понад 4 десятки військових, 2 гаубиці "Мста-Б" і самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад паливно-мастильних матеріалів", - розповіли в ОК, уточнивши, що розвідка все ще уточнює втрати ворога.

Нагадаємо, напередодні, 25 червня, зенітники повітряного командування "Центр" збили черговий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", який проводив дорозвідку об'єктів після ракетних ударів. Крім того, аналогічний БПЛА було знищено і за день до цього, 24 червня.