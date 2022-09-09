ВСУ отразили наступления оккупантов около десятка населенных пунктов - Генштаб

Украинские войска успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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В течение суток 9 сентября враг нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины, проведя для этого до 40 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Большие Проходы, Староверовка, Юрьевка, Темировка, Терновые Поды, Сухой Ставок, Барвинок и Белогорка.

Также оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

• на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Гай Черниговской области и Стукаловка, Запселье, Ходино, Миропольское и Великий Прикол Сумской области;

• на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка;

• на Славянском направлении – в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского;

• на Краматорском направлении - неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северска, Григоровки, Раздоловки и Ивано-Дарьевки;

• на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое;

• на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Песок;

• на Новопавловском направлении - недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Парасковеевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахово и Павловки;

• на Запорожском направлении – в районах Новоандреевки, Орехова, Новоданиловки и Новополя.

"На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Кроме того, активно вел воздушную разведку БпЛА, совершил более 60 вылетов", - добавляют в Генштабе, не сообщая географических подробностей.

При этом в Генштабе отмечают, что украинские войска обстреляли 28 объектов сосредоточения живой силы и боевой техники врага и нанесли более 10 авиаударов по опорным пунктам оккупантов на Донецком и Южнобугском направлениях.

Также напомним, что Главное управление разведки Минобороны ранее в пятницу сообщило об уничтожении 237-го гвардейского десантно-штурмового полка российских войск в результате наступления ВСУ.