За сутки в Украине уничтожено 550 оккупантов - Генштаб

Боевые потери оккупационных сил в Украине за минувшие сутки составили 550 человек, а общее количество ликвидированных оккупантов за период с 24 февраля по 23 сентября составило уже 56 060 человек, заявляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Также за предыдущий день были уничтожены 18 танков и 20 боевых бронированных машин, что увеличило эти потери до 2254 и 4796 единиц соответственно. Артиллерийских систем в ходе российского вторжения уничтожено уже 1355 (в частности, 14 за прошедшие сутки), а реактивных систем залпового огня – 326 (сразу 8 за последний день).

Кроме того, Россия потеряла уже 170 средств противовоздушной обороны, 254 самолета, 219 вертолетов. За минувшие сутки этих средств было уничтожено по одной единице.

Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня удалось уничтожить за день в количестве 9 штук, доведя общие потери РФ по этому пункту до 950.

В свою очередь, отдельно сообщается, что за сутки 22 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ было уничтожено семь воздушных целей, среди которых три БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые оккупанты маркируют, как "Герань-2".

Бомбардировщики и штурмовики ВС ВСУ уничтожили несколько десятков оккупантов, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт и другие цели. Истребительная авиация применила по средствам противовоздушной обороны противника противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Поражено до 10 позиций ПВО противника.

Кроме того, за время полномасштабного вторжения уничтожены 240 российских крылатых ракет, 15 кораблей и катеров, 3659 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в частности, 29 за последние сутки) и 126 единиц специальной техники (+1 за день).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес за прошедшие сутки на Краматорском и Донецком направлениях, но никаких географических подробностей в Генштабе по этому поводу не приводят.

В его же утренней сводке 23 сентября говорилось, в частности, об обстрелах со стороны оккупантов в Донецкой области в районах населенных пунктов Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск; Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка; Красногоровка, Опытное, Марьинка и Новомихайловка; Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка и Великая Новоселка.