Зеленский анонсировал "ответ террористам" на обстрел спасателей в Херсоне (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский указывает, что обстрел российскими оккупантами спасателей в Херсоне 20 июня, в результате чего один из них погиб, не останется без ответа со стороны украинских войск. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

"Сегодня в Херсоне в результате обстрела оккупантов пострадали спасатели… Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны российской же артиллерией. Украинские воины обязательно ответят террористам на всю эту подлость", - сказал он.

Зеленский указал, что в результате атаки восемь сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям были ранены, а один погиб. Президент выразил соболезнования его родным и близким.

"Каждый такой российский удар, каждый российский теракт – это всякий раз аргумент, что нет и не будет у оккупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле. Убийцам и террористам здесь места нет и никогда не будет", - подчеркнул глава государства.

Как сообщил глава ГСЧС Сергей Крук, все пострадавшие в результате обстрела сотрудники службы занимались ликвидацией последствий подтопления херсонского микрорайона Остров: спасатели помогали расчищать дорогу от оставшегося после ухода воды мусора для обеспечения проезда.

Фото: Facebook/Сергей Крук

Он подчеркнул, что мир должен знать, в каких сложных условиях каждый день работает личный состав ведомства, и охарактеризовал подчиненных как чрезвычайно смелых и преданных своему делу героев современности.