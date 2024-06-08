Brave1 представил роботизированный комплекс для разведки и атаки Moroz

Участники инновационного кластера Brave1 представили новую разработку, которая является разведывательно-ударным комплексом Moroz. Этот беспилотный наземный робот способен действовать в составе штурмовых групп, вести огонь и разведку.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

На Moroz можно установить 7,62-мм пулемет. Комплекс также оборудован камерой с 30-кратным зумом, тепловизионным прицелом и дальномером, что позволяет эффективно работать день и ночь.

"Он атакует в составе штурмовых групп и дежурит на боевых позициях. Но главное, что оператор находится в блиндаже или здании на расстоянии до 1,4 км", – написал Федоров.

Ключевые возможности M oroz :

Непрерывная работа до 48 часов;

Поражение небронированной и легко бронированной техники.

Комплекс M oroz прошел кодификацию в ВСУ, и уже есть первые контракты с государственными заказчиками. Он является одним из роботов, на которые собираются деньги через платформу UNITED24.

Разработки Brave1

Кластер Brave1 был запущен год назад, чтобы обеспечить Вооруженные Силы Украины новейшими оборонными технологиями. В нем инноваторы и инженеры развивают свои идеи для помощи украинским защитникам. Подключайтесь к Brave1 и влияйте на ситуацию на поле боя инновационными разработками.

Напомним, на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, а 9 из них уже кодифицированы по стандартам НАТО.

Украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Дрон уже успешно используют в подразделениях Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Также в рамках кластера для развития военных технологий Brave1 украинские разработчики из команды FoxTac разработали платформу с дистанционным управлением, которая способна эвакуировать раненых с поля боя.

Кроме того, разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.

На базе кластера Brave1 разработчики представили Ratel Deminer — дистанционный минный трал, который находит и нейтрализует противопехотные мины. Комплекс получил статус BRV1, то есть разработку определили приоритетной для сил безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что украинские изобретатели кластера Brave1 разработали систему AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов.

Также напомним, что украинские разработчики создали уникальную мобильную систему радиоэлектронной разведки РЕБ ЭТЕР, которая поможет проверять сигналы враждебного РЕБ перед запуском дронов.

Добавим, что украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog, способный вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием враждебного РЭБ.