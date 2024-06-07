Финско-украинский венчурный фонд Double Tap будет инвестировать в украинские стартапы в сфере оборонных технологий

Финско-украинская инвестиционная компания Double Tap Investments, начинающая свою деятельность 7 июня, объявила о решении инвестировать в украинские стартапы в сфере оборонных технологий.

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Об этом говорится в пресс-релизе Double Tap Investments, передает Forbes.

О каких суммах инвестиций может идти речь, пока неизвестно.

"Украина быстро превращается в центр технологических инноваций, особенно в оборонном секторе. Инвестируя в эти перспективные стартапы, Double Tap не только поддерживает местную экономику, но и вносит свой вклад в развитие глобальной безопасности", – сказал генеральный директор Double Tap Investments Ян Сааринен.

В Double Tap Investments объяснили, что решение инвестировать в украинский сектор оборонных технологий обусловлено быстрым прогрессом страны в таких областях, как разминирование, искусственный интеллект, беспилотные системы и современные виды вооружений.

Что планирует делать Double Tap

Согласно сообщению пресс-службы, Double Tap планирует поддерживать развивающиеся рынки, которые демонстрируют потенциал в глобальном оборонном ландшафте и помогают Украине победить в войне.

"Украинские стартапы продемонстрировали изящную изобретательность и устойчивость, разрабатывая решения для локальных и глобальных проблем безопасности", – говорится в пресс-релизе.

Среди ключевых задач фонда – ускорение разработки и внедрения революционных технологий, которые могут усилить национальную и глобальную безопасность.

Double Tap Investments будет оказывать финансовую поддержку, менторство и доступ в глобальную сеть, а также будет помогать украинским предпринимателям масштабировать свой бизнес.

Справка:

Double Tap Investments – инвестиционная компания, базирующаяся в Финляндии и работающая в Украине, специализирующаяся на трансформационных технологических секторах, включая оборону, кибербезопасность и искусственный интеллект. Компания фокусируется на инвестициях с высокой отдачей.

Напомним, в апреле 2023 года был основан Brave1 – кластер для развития военных технологий в Украине. С этого времени было выдано 189 грантов на общую сумму 3,3 миллиона долларов. Благодаря грантовой поддержке было улучшено технологический уровень готовности более 80% разработок и масштабировано производство трети.

Разработки Brave1

Украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Дрон уже успешно используют в подразделениях Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Также в рамках кластера для развития военных технологий Brave1 украинские разработчики из команды FoxTac разработали платформу с дистанционным управлением, которая способна эвакуировать раненых с поля боя.

Кроме того, разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.

На базе кластера Brave1 разработчики представили Ratel Deminer — дистанционный минный трал, который находит и нейтрализует противопехотные мины. Комплекс получил статус BRV1, то есть разработку определили приоритетной для сил безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что украинские изобретатели кластера Brave1 разработали систему AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов.

Также напомним, что украинские разработчики создали уникальную мобильную систему радиоэлектронной разведки РЕБ ЭТЕР, которая поможет проверять сигналы враждебного РЕБ перед запуском дронов.

Добавим, что украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog, способный вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием враждебного РЭБ.

Фото: ua.depositphotos.com