Фінсько-український венчурний фонд Double Tap інвестуватиме в українські стартапи у сфері оборонних технологій

Фінсько-українська інвестиційна компанія Double Tap Investments, яка розпочинає свою діяльність 7 червня, оголосила про рішення інвестувати в українські стартапи у сфері оборонних технологій.

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Про це йдеться в пресрелізі Double Tap Investments, передає Forbes.

Про які суми інвестицій може йтися, наразі невідомо.

"Україна швидко перетворюється на центр технологічних інновацій, особливо в оборонному секторі. Інвестуючи в ці перспективні стартапи, Double Tap не лише підтримує місцеву економіку, але й робить свій внесок у розвиток глобальної безпеки", – сказав генеральний директор Double Tap Investments Ян Саарінен.

У Double Tap Investments пояснили, що рішення інвестувати в український сектор оборонних технологій зумовлене швидким прогресом країни в таких сферах, як розмінування, штучний інтелект, безпілотні системи та сучасні види озброєнь.

Що планує робити Double Tap

Згідно з повідомленням пресслужби, Double Tap планує підтримувати ринки, що розвиваються, які демонструють потенціал у глобальному оборонному ландшафті та допомагають Україні перемогти у війні.

"Українські стартапи продемонстрували неабияку винахідливість і стійкість, розробляючи рішення для локальних і глобальних проблем безпеки", – йдеться в пресрелізі.

Серед ключових завдань фонду – прискорення розробки та впровадження революційних технологій, які можуть посилити національну та глобальну безпеку.

Double Tap Investments надаватиме фінансову підтримку, менторство та доступ до глобальної мережі, а також допомагатиме українським підприємцям масштабувати свій бізнес.

Довідково:

Double Tap Investments – інвестиційна компанія, що базується у Фінляндії та працює в Україні, спеціалізується на трансформаційних технологічних секторах, включаючи оборону, кібербезпеку та штучний інтелект. Компанія фокусується на інвестиціях з високою віддачею.

Нагадаємо, у квітні 2023 року було засновано Brave1 – кластер для розвитку військових технологій в Україні. З того часу було видано 189 грантів на загальну суму 3,3 мільйона доларів. Завдяки грантовій підтримці було покращено технологічний рівень готовності понад 80% розробок та масштабовано виробництво третини.

Розробки Brave1

Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Дрон уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони України на різних ділянках фронту.

Також в межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.

Крім того, розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.

На базі кластеру Brave1 розробники презентували Ratel Deminer — дистанційний мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Комплекс отримав статус BRV1, тобто розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони.

Раніше повідомлялося, що українські винахідники кластеру Brave1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

Також нагадаємо, що українські розробники створили унікальну мобільну систему радіоелектронної розвідки РЕБ ЕТЕР, яка допоможе перевіряти сигнали ворожого РЕБу перед запуском дронів.

Додамо, що українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який здатний вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ.

Фото: ua.depositphotos.com