Brave1 представив роботизований комплекс для розвідки та атаки Moroz

Учасники інноваційного кластера Brave1 представили нову розробку, якою є розвідувально-ударний комплекс Moroz. Цей безпілотний наземний робот здатний діяти у складі штурмових груп, вести вогонь та розвідку.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На Moroz можна встановити 7,62-мм кулемет. Комплекс також обладнано камерою з 30-кратним зумом, тепловізійним прицілом і далекоміром, що дозволяє ефективно працювати вдень і вночі.

"Він атакує в складі штурмових груп і чергує на бойових позиціях. Але головне, що оператор перебуває в бліндажі чи будівлі на відстані до 1,4 км", - написав Федоров.

Ключові можливості Moroz:

Безперервна робота до 48 годин;

Ураження неброньованої та легкоброньованої техніки.

Комплекс Moroz пройшов кодифікацію в ЗСУ, і вже є перші контракти з державними замовниками. Він є одним з роботів, на які збираються кошти через платформу UNITED24.

Розробки Brave1

Кластер Brave1 був запущений рік тому з метою забезпечити Збройні Сили України новітніми оборонними технологіями. У ньому інноватори та інженери розвивають власні ідеї для допомоги українським захисникам. Долучайтесь до Brave1 та впливайте на ситуацію на полі бою інноваційними розробками.

Нагадаємо, на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них вже кодифіковано за стандартами НАТО.

Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Дрон уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони України на різних ділянках фронту.

Також в межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.

Крім того, розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.

На базі кластеру Brave1 розробники презентували Ratel Deminer — дистанційний мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Комплекс отримав статус BRV1, тобто розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони.

Раніше повідомлялося, що українські винахідники кластеру Brave1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

Також нагадаємо, що українські розробники створили унікальну мобільну систему радіоелектронної розвідки РЕБ ЕТЕР, яка допоможе перевіряти сигнали ворожого РЕБу перед запуском дронів.

Додамо, що українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який здатний вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ.