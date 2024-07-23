Компании Boeing и "Антонов" будут сотрудничать в сфере беспилотников

Boeing и украинская компания "Антонов" подписали предварительное соглашение, которое может открыть путь для совместной работы двух авиапроизводителей над беспилотными системами поддержки оборонной промышленности Украины.

Об этом сообщает издание Breaking Defense.

В меморандуме о взаимопонимании, представленном на авиасалоне в Фарнборо, описаны такие области сотрудничества, как обучение, логистическая поддержка и техническое обслуживание беспилотных летательных аппаратов, включая Boeing ScanEagle. Это открывает возможность для "Антонова" оказывать инженерную поддержку Boeing.

"Мы рады продолжить сотрудничество с компанией "Антонов" для поддержки развития и экономического роста Украины", – сказал генеральный директор оборонного подразделения Boeing Тед Колберт.

Он заявил, что это соглашение демонстрирует постоянные усилия компании по поиску новых возможностей по работе с украинской промышленностью.

Генеральный директор "Антонова" Евгений Гаврилов заявил, что вышеупомянутое соглашение может способствовать дальнейшему развитию оборонной промышленности Украины, добавив, что компания чрезвычайно рада сотрудничеству с Boeing.

"Это соглашение открывает совершенно новый уровень возможностей для внедрения новейших и наиболее эффективных решений – в дополнение к возможности будущих проектов с Boeing в аэрокосмической и оборонной промышленности", – сказал он.

Напомним, "Антонов" известен как производитель крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия", уничтоженного в первые дни войны в Украине. После российских атак на объекты "Антонова", еще больше ослабивших его способность работать над грузовыми самолетами, являвшимися основой компании, "Антонов" изложил планы по расширению производства беспилотников, сообщало агентство Reuters в прошлом году.

Добавим, что соглашение о сотрудничестве – не первое между Boeing и "Антонов". В 2018 году Boeing согласился предоставить "Антонову" запчасти для самолетов, которые больше нельзя было закупать у России после вторжения в Крым в 2014 году, в рамках соглашения, которое должно было позволить украинскому авиапроизводителю возобновить остановленное производство самолетов.

Корпоратизация "Антонова"

12 апреля 2024 года Государственное предприятие "Антонов" было преобразовано в акционерное общество, которое и дальше будет входить в структуру АО "Украинская оборонная промышленность".

В пресс-службе предприятия тогда отметили, что корпоратизация "Антонова" – это решение, которое открывает перед стратегическим предприятием оборонной отрасли новые возможности для развития и корпоративного управления, внедрения новых технологий и современных стандартов. Переход в корпоративную структуру обеспечит более гибкий и эффективный подход во всех рабочих процессах и управлении ресурсами. Это может способствовать привлечению дополнительных финансовых ресурсов по модернизации и развитию предприятия.

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