Компанії Boeing та "Антонов" співпрацюватимуть у сфері безпілотників

Boeing та українська компанія "Антонов" підписали попередню угоду, яка може відкрити шлях для спільної роботи двох авіавиробників над безпілотними системами для підтримки оборонної промисловості України.

Про це повідомляє видання Breaking Defense.

У меморандумі про взаєморозуміння, представленому на авіасалоні у Фарнборо, описані такі галузі для співробітництва, як навчання, логістична підтримка та технічне обслуговування безпілотних літальних апаратів, включно з Boeing ScanEagle. Це відкриває можливість для "Антонова" надавати інженерну підтримку Boeing.

"Ми раді продовжити співпрацю з компанією "Антонов" для підтримки розвитку та економічного зростання України", - сказав генеральний директор оборонного підрозділу Boeing Тед Колберт.

Він заявив, що ця угода демонструє постійні зусилля компанії щодо пошуку нових можливостей для роботи з українською промисловістю.

Генеральний директор "Антонова" Євген Гаврилов заявив, що вищезазначена угода може сприяти подальшому розвитку оборонної промисловості України, додавши, що компанія надзвичайно рада співпраці з Boeing.

"Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження новітніх і найбільш ефективних рішень - на додаток до можливості майбутніх проектів з Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості", - сказав він.

Нагадаємо, "Антонов" відомий як виробник найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 "Мрія", який був знищений у перші дні війни в Україні. Після російських атак на об'єкти "Антонова", які ще більше послабили його здатність працювати над вантажними літаками, що були основою компанії, "Антонов" виклав плани щодо розширення виробництва безпілотників, повідомляло агентство Reuters минулого року.

Додамо, що угода про співпрацю – не перша між Boeing та "Антонов". У 2018 році Boeing погодився надати "Антонову" запчастини для літаків, які більше не можна було закуповувати у Росії після вторгнення до Криму в 2014 році, в рамках угоди, яка мала дозволити українському авіавиробнику відновити зупинене виробництво літаків.

Корпоратизація "Антонова"

12 квітня 2024 року Державне підприємство "Антонов" було перетворено на акціонерне товариство, яке і надалі входитиме до структури АТ "Українська оборонна промисловість".

У пресслужбі підприємства тоді зазначили, що корпоратизація "Антонова" – це рішення, яке відкриває перед стратегічним підприємством оборонної галузі нові можливості для розвитку та корпоративного управління, впровадження нових технологій та сучасних стандартів. Перехід до корпоративної структури забезпечить більш гнучкий та ефективний підхід у всіх робочих процесах та управлінні ресурсами. Це може сприяти залученню додаткових фінансових ресурсів для модернізації та розвитку підприємства.

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