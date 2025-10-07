Мы можем купить титановые активы за рубежом, — Владимир Лавренчук, NEQSOL

С того момента как NEQSOL Holding победил в конкурсе на приватизацию Объединенной горно-химической компании прошло больше года. Но фактический контроль над приобретенным активом инвестор получил только в конце мая . С этого времени NEQSOL изменил менеджмент компании и начал формировать ее стратегию развития. Директор NEQSOL Holding Украина и по совместительству председатель наблюдательного совета Ощадбанка Владимир Лавренчук в интервью рассказал Delo.ua о планах новых собственников ОГХК, перспективах либерализации валютных требований НБУ, а также предстоящем конкурсе на должность главы крупнейшего государственного банка страны.

О требованиях к руководству ОГХК и стратегии развития предприятия

В конце июля вы назначили новый состав правления ОГХК. Компанию возглавил бывший заместитель председателя правления Димитрий Каланадзе. Какие ожидания от этой команды и каких результатов вы ждете от нового актива через год?

— Сейчас компания строит корпоративное управление. Назначенные руководители, сформирован наблюдательный совет, состоялось уже его первое заседание. Наблюдательный совет формирует комитеты, и я в этом тоже задействован.

Компания нуждается в трансформации. В ней нуждаются не только управленческая или финансовая отчетность, работа с поставщиками или экспортом продукции. Изменение требует много управленческих процессов, чтобы KPI опирались на прозрачную, эффективную и предполагаемую систему взаимодействия. По своему опыту скажу, что такая трансформация требует некоторого времени и значительных усилий.

Мы также ждем от менеджмента ОГХК дальнейших предложений и шагов по определению ресурсной базы. Мы цель не только развивать то, что есть, но и расширять, увеличивать свою ресурсную базу, как в Украине, так и за рубежом. Мы заключили соглашение по исследованию ресурсной базы с международной компанией Micon International. Задачей для менеджмента будет подготовить стратегическое видение для дальнейших инвестиций, основываясь на наличии ресурсной базы и возможности ее увеличивать.

Третья задача связана с инвестициями в производство и повышением производительности производства.

По условиям приватизации вы должны инвестировать в развитие предприятия не менее 400 млн грн. Во что вы инвестируете эти средства?

— Увеличение производительности производства и углубление переработки сырья потребует не только тех размеров инвестиций, которые обязуются холдинг и теперь компания перед Фондом госимущества в размере 400 миллионов гривен, но, очевидно, гораздо больше.

Мы стремимся построить глубокую переработку продукции, чтобы поставлять на мировой рынок с большей добавленной стоимостью и с большей доходностью для украинских предприятий. Одна из основных задач нового менеджмента – поиск наилучших путей повышения производительности, использования капитальных инвестиций на модернизацию производства и подготовку следующих шагов для увеличения добавленной стоимости продукции.

Вы упомянули оценку запасов. Вы ее заказали еще в августе . Есть ли хотя бы передние результаты?

— Нет, мы еще ждем результатов.

О повышении добавленной стоимости продукции. Ведете ли вы хотя бы предварительные переговоры с другими компаниями по закупке определенных технологий или созданию совместных предприятий?

— Сейчас еще рано говорить какую-нибудь конкретику по этому вопросу. Это наша стратегическая цель, которая вытекает из консультаций, которые мы получили, но о конкретных переговорах говорить еще рано.

Сейчас одним из трендов в отрасли является соглашение о недрах из США. Уже создан украинско-американский инвестфонд и запущены первые аукционы. Видите ли вы себе возможности в этом?

— Мы уверены, что этот фонд принесет в Украину много пользы. Начиная с того, что регулятивная система будет быстрее адаптироваться к потребностям рынка, а также будут равны условия конкуренции и доступа к лицензиям.

Присутствие американского фонда, который будет наращивать свои активы, в какой-то степени создаст больший комфорт для других инвесторов. Это улучшит оценку рисков страны как военных, так и политических. Для нас это очень важно, поскольку это связано с привлечением ссудного капитала, а фонд придаст положительное влияние для его привлечения.

Рассматриваете ли вы в этом контексте возможность сотрудничества с американским бизнесом, создание совместных предприятий или другие возможности сотрудничества?

— Мы рассматриваем американский рынок как основной или одним из главных совместно с ЕС рынков сбыта нашей продукции. Поэтому поиск и коммуникации для взаимодействия с участниками американского рынка для нас нужны и мы над этим работаем.

Я уже говорил, что наша стратегия подразумевает расширение базы в Украине и за пределами, а также развитие производства с более добавленной стоимостью. Поэтому обычна возможность партнерства для подобных проектов. Но пока рано говорить о какой-то конкретике или называть какие-то имена.

О либерализации валютных ограничений НБУ

В августе компания Vodafone Украина смогла выкупить евробондов на $5,2 млн. Это стало возможным благодаря частичному смягчению валютных правил со стороны НБУ. Стоит ли по вашему мнению ожидать дальнейших смягчений или вообще отмены ограничений?

— Я подтверждаю, что уже состоявшаяся на период конца 2024 года либерализация и шаги, которые осуществлялись НБУ в 2025, имеют положительное влияние и дают нам больше возможности обслуживать наши обязательства. Мы действительно смогли погасить определенную часть долга в феврале.

Национальный банк имеет план либерализации валютных операций, в котором есть логика и последовательность. Учитывая, как этот план реализуется и какие шаги предпринимаются, у нас есть и основания ожидать дальнейших шагов по либерализации.

Нет необходимости объяснять, что Украина нуждается в частных инвестициях. И также донорские программы, поддерживающие Украину, предусматривают скорейшее привлечение частного капитала. И эти вещи между собой взаимосвязаны.

А мы как стратегический инвестор также планируем дальнейшие инвестиции в наши активы. Поэтому очень заинтересованы в дальнейшей либерализации валютного рынка, чтобы мы могли вовремя обслуживать свои заимствования, на что у нас есть собственные зарезервированные средства.

Как вы думаете, может ли НБУ снять ограничение даже во время горячей фазы войны?

— За последний год уже было несколько шагов такого смягчения. Хотя мы все живем в Украине и видим, что ситуация в военном плане не становится легче, в то же время растет потребность экономического восстановления и даже роста, который требует дополнительных инвестиций. Постепенная либерализация валютных операций – важный фактор притока частного капитала, и мы на это полагаемся.

Об Ощадбанке

31 декабря истекает контракт члену главы Ощадбанка Сергея Наумова, и ожидается конкурс на нового председателя. Возможна ли пролонгация контракта?

— Конкурс является обязательным требованием законодательства. Сам конкурс уже в процессе. И есть кандидаты, которые хотели попытаться взять на себя роль руководителя одного из крупнейших банков Украины.

Пока я не могу больше сказать о кандидатах, пока не завершен процесс отбора. Я возглавляю этот процесс как глава номинационного комитета. У нас есть достойные кандидаты из середины банка и рынка. А наша задача по результатам конкурса предложить лидерство тому, кто больше отвечает определенным наблюдательным советом критериям.

Каковы ваши ожидания от нового руководителя?

— Ощадбанк во время войны играет очень важную роль в финансировании украинской экономики и оборонной отрасли в частности. Это больше миссионерская, чем управленческая задача, сделать все, чтобы поддержать экономику, особенно если речь идет о критической инфраструктуре. Мы также должны поддержать население, потому что наш банк - социально ориентированный. Такие программы финансирования жилья, как есть єОселя — в нашем ДНК.

Кроме того, банк в своих задачах ставит инклюзивность, как один из приоритетов: это касается как доступности отделений, так и установления говорящих банкоматов для людей с нарушениями зрения. Многое уже сделано. Но впереди задач не меньше.

Во-первых, экономика и оборона нуждаются в значительном увеличении финансирования. И очевидно, что задача это решить будет стоять перед новым руководителем Ощадбанка и его командой. Наш банк уже сейчас является ведущим кредитором экономики и создает консорциум с другими банками для финансирования крупных проектов. Мы имеем опыт финансирования украинского производства через донорские средства и этот опыт нужно приумножать.

Ну и конечно цифровая трансформация, целью которой должно стать существенное улучшение процессов получения финансовых услуг – по качеству, скорости, удобству. Украина является чемпионом в этой области. В массовой культуре наших людей цифровые инструменты являются вполне обычным делом. У большинства доступ к финансам сейчас в телефоне. Поэтому Ощадбанк должен делать ускоренную диджитализацию, чтобы выйти на уровень лучших банков Украины.

Вы упомянули о роли Ощадбанка в финансировании критической инфраструктуры. Через год после обстрелов банки выдали кредиты на распределенную генерацию на 24 млрд грн. Как Вы считаете, тренд на потребность таких кредитов со стороны бизнеса уже прошел или он будет оставаться в ближайшие годы?

— Если вспомнить прошлый год, то действительно разрушение крупных предприятий генерации наталкивало на разные оценки возможного коллапса в экономике. Тогда бизнес начал быстро и эффективно развивать альтернативную децентрализованную генерацию. Ощадбанк включился в поиск финансового инструментария для бизнеса одним из первых, что привело к масштабному финансированию таких потребностей бизнеса в кратчайшие сроки. Сейчас смотрится так, что кризис мы обошли. В то же время, вопросы дальнейших потребностей в таком кредитовании трудно предсказать, война еще продолжается.

Что касается участия в таком кредитовании Ощадбанка, то это феномен. У многих экспертов, в том числе и у меня раньше, существовал скепсис относительно возможности этого банка, ранее специализировавшегося на работе с населением, масштабно финансировать критическую инфраструктуру и энергетику. На сегодня в Ощадбанке сформирован высокий уровень экспертизы создавать сложные финансовые продукты во взаимодействии с частным сектором, партнерами и донорскими программами.

В Ощадбанка в энергетических кейсах есть кредиты под 0% для населения на установление СЭС, а также финансирование ветропарков в Закарпатье. Вы зарабатываете на социальных проектах или компенсируете их кредитованием бизнеса?

— Я думаю, что своевременно, профессионально предложить финансовое решение на коммерческих условиях является социальным проектом. Банк в своей работе подразумевает роль, миссию и ответственность оказывать свои услуги. Поэтому я не вижу соперничества между коммерческой основой кредитования и социальным направлением. Например есть Обитель или оборонка, это критически социально важно. Но, очевидно, кредиты выдаются по всем правилам, которые требует регулятор, включая принципы обеспечения доходности и безубыточности банка, как фундамент его устойчивости и дальнейшего развития.

Реалистичность ожиданий правительства по увеличению кредитования в прямой зависимости от объема капитала. А чтобы у банка был капитал, банку нужна прибыль. Поэтому нужно быть и прибыльным и социально ориентированным одновременно.