Протезный завод в Днепре не смогли приватизировать с первого раза: цену снизили вдвое

Фонд госимущества не смог с первой попытки продать КП "Днепропетровское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие", потенциально самый дорогой протезный завод в Украине. Как сообщает LIGA.net со ссылкой на сайт Prozorro. Продажи, на аукцион не поступило ни одной заявки от потенциальных покупателей.

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Первоначально оцененный в 114,87 миллиона гривен, Днепропротез стал самым дорогим объектом среди протезных предприятий, выставленных государством на продажу. Однако отсутствие интереса со стороны инвесторов побудило Фонд госимущества снизить цену вдвое и объявить повторный аукцион на 18 июля.

Новая цена ДЭПОП составляет 57,4 миллиона гривен без НДС. Предприятие находится в Днепре и имеет филиалы в Запорожье и Кривом Роге.

Что известно о лоте

ДЭПОП расположен в Днепре, имеет филиалы в Запорожье и Кривом Роге. Завод приносит прибыль – 2,5 миллиона гривен за 2023 год и 1,15 миллионов гривен за первый квартал 2024 года – и не имеет долгов.

На предприятии работает 79 сотрудников, основной вид деятельности – производство медицинских и стоматологических инструментов и материалов.

Будущий собственник обязан сохранить профиль деятельности предприятия в течение 10 лет и не увольнять работников в течение 6 месяцев после приватизации.

В Protez Hub считают, что приватизация не предполагает сохранение мощностей и рабочих мест.

Организация Protez Hub, которая занимается вопросами протезирования в Украине, выразила обеспокоенность планами приватизации ДЭПОП.

Руководитель Protez Hub Антонина Кумка в интервью местным СМИ "Наше место" отметила, что ДЭПОП является лидером отрасли, производя около 20% всей протезной продукции в Украине, включая сложные бионические протезы. Также завод располагает современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, что позволяет ему успешно конкурировать с частными предприятиями.

По словам Кумки, завод рентабельный и конкурентоспособный, а также имеет поддержку международных благотворителей.

"Днепровское протезно-ортопедическое предприятие ежегодно изготавливает более 1200 качественных протезно-ортопедических изделий. В частности, сложные бионические протезы. Речь идет о лидере отрасли, успешном государственном производителе с эффективной командой специалистов, стационаром и всеми необходимыми мощностями. Dnipro Protez один из небо частных провайдеров, который предоставляет услуги по сложному протезированию (отсутствие двух и более конечностей), - отмечает Кумка.

Однако, по словам женщины, условия аукциона не гарантируют сохранение мощностей и рабочих мест предприятия, что может привести к остановке производства новых протезов и обслуживанию уже имеющихся, что окажет негативное влияние на ветеранов, нуждающихся в протезировании .

Руководитель Protez Hub добавила, что ДЭПОП имеет статус критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период согласно приказу Министерства социальной политики Украины.

"Приватизировать Dnipro Protez сейчас - поставить под удар защитников, нуждающихся в протезировании или обслуживании уже имеющегося протезного изделия," - резюмирует она.

Госбюджет пополнился на 650 млн. грн. от приватизации

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТИК" в Одессе. Последний был продан за более чем 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Что касается 2023 года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 миллиардов гривен и по состоянию на декабрь в государственный бюджет поступило только 2,6 миллиарда. Всего в 2023 году государственная электронная система "Prozorro.Продажи" пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 миллиарда гривен.