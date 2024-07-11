Протезний завод у Дніпрі не змогли приватизувати з першого разу: ціну зменшили вдвічі

Фонд держмайна не зміг з першої спроби продати КП "Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство", який є потенційно найдорожчим протезним заводом в Україні. Як повідомляє LIGA.net з посиланням на сайт Prozorro.Продажі, на аукціон не надійшло жодної заявки від потенційних покупців.

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Початково оцінений у 114,87 мільйонів гривень, Дніпропротез став найдорожчим об'єктом серед протезних підприємств, виставлених державою на продаж. Проте, відсутність інтересу з боку інвесторів спонукала Фонд держмайна знизити ціну вдвічі та оголосити повторний аукціон на 18 липня.

Нова ціна ДЕПОП складає 57,4 мільйонів гривень без ПДВ. Підприємство розташоване в Дніпрі та має філії в Запоріжжі та Кривому Розі.

Що відомо про лот

ДЕПОП розташований у Дніпрі, має філії у Запоріжжі та Кривому Розі. Завод приносить прибуток - 2,5 мільйони гривень за 2023 рік та 1,15 мільйонів гривень за перший квартал 2024 року - і не має боргів.

На підприємстві працює 79 співробітників, основний вид діяльності - виробництво медичних і стоматологічних інструментів та матеріалів.

Майбутній власник зобов'язаний зберегти профіль діяльності підприємства протягом 10 років та не звільняти працівників протягом 6 місяців після приватизації.

У Protez Hub вважають, що приватизація не передбачє збереження потужностей та робочих місць

Організація Protez Hub, яка займається питаннями протезування в Україні, висловила занепокоєння щодо планів приватизації ДЕПОП.

Керівниця Protez Hub Антоніна Кумка в інтерв’ю місцевим ЗМІ "Наше місто" зазначила, що ДЕПОП є лідером галузі, виготовляючи близько 20% всієї протезної продукції в Україні, включаючи складні біонічні протези. Також завод має сучасне обладнання та висококваліфікованих фахівців, що дозволяє йому успішно конкурувати з приватними підприємствами.

За словами Кумки, завод рентабельний та конкурентоспроможний, а також має підтримку міжнародних благодійників.

"Дніпровське протезно-ортопедичне підприємство щороку виготовляє понад 1200 якісних протезно-ортопедичних виробів. Зокрема, складні біонічні протези. Йдеться про лідера галузі, успішного державного виробника з ефективною командою фахівців, стаціонаром та всіма необхідними потужностями. Dnipro Protez один з небагатьох виробників серед державних і приватних провайдерів, який надає послуги зi складного протезування (відсутність двох та більше кінцівок)," - зазначає Кумка.

Однак, за словами жінки, умови аукціону не гарантують збереження потужностей та робочих місць підприємства, що може призвести до зупинки виробництва нових протезів та обслуговування вже наявних, що негативно вплине на ветеранів, які потребують протезування.

Керівниця Protez Hub додала, що ДЕПОП має статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, згідно з наказом Міністерства соціальної політики України.

"Приватизувати Dnipro Protez зараз — поставити під удар захисників, які потребують протезування чи обслуговування вже наявного протезного виробу," - резюмує вона.

Держбюджет поповнився на 650 млн грн від приватизації

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Що стосується 2023 року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 мільярдів гривень, та станом на грудень до державного бюджету надійшло тільки 2,6 мільярда. Загалом у 2023 році державна електронна система "Prozorro.Продажі" поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 мільярда гривень.