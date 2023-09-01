В Украине запустили серийное производство "ловцов ланцетов" для ВСУ (ФОТО)

Группа "Метинвест" наладила серийное производство инженерных сооружений, защищающих военную технику ВСУ от атак дронов противника. В компании разработку назвали "ловцы ланцетов".

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Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".

ВСУ уже получили 32 таких сооружения-укрытия. Их используют на самых горячих участках фронта.

"Ловцы ланцетов" позволяют спасать технику ВСУ. Фото: "Метинвест"

"Ловцов ланцетов" производят во взаимодействии со специалистами ВСУ, ориентируясь на нужды фронта. Их можно использовать для защиты большинства моделей техники на боевых позициях: самоходных артиллерийских установок, танков, автомобильной техники для перевозки личного состава.

"Ловцы ланцетов" - характеристики

Во время тестирования на фронте такие сооружения помогли остановить российские дроны. "Ловец ланцетов" является очень мобильным сооружением. Его можно установить без использования дополнительного оборудования. После выполнения своего назначения "ловца ланцетов" можно восстановить.

Высота и ширина такого передвижного укрытия по 5 метров, весит около тонны. Укрытие состоит из стального каркаса и натянутой поверх него сетки-рабицы с камуфляжными элементами. Мощности производителя позволяют производить до пяти "ловцов ланцетов" в неделю.

"Одними из них ("козырей" врага — Delo.ua) являются ланцеты и другие дроны-камикадзе, которые стали проблемой для техники ВСУ. Теперь мы можем радоваться каждый раз, когда наш "ловец ланцетов" спасает жизнь воинов и дорогую технику от атак противника" "Мы уверены, что весь ответственный украинский бизнес должен следовать подобным инициативам, которые помогают ВСУ. Только объединив силы мы победим", - отметил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Накануне компания запустила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Они должны выполнять функцию макетов и вводить россиян в заблуждение.