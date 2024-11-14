ВСУ будут использовать дистанционно-управляемый модуль "Пернач": какие его характеристики

Министерство обороны Украины допустило к использованию в подразделениях сил обороны украинский дистанционный модуль ведения огня "Пернач" отечественного производства.

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Об этом сообщает Минобороны .

Там отметили, что на турель "Пернача" устанавливается пулемет калибра 7.62 мм и блок системы управления с аккумулятором и камерой.

Таким образом оператор управляет модулем по безопасному укрытию, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры.

Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA, который может использоваться для широкого спектра задач.

Также ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия". Это дистанционно управляемая турель, оснащенная двумя пулеметами, один из которых – крупнокалиберный.