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ВСУ будут использовать дистанционно-управляемый модуль "Пернач": какие его характеристики
Министерство обороны Украины допустило к использованию в подразделениях сил обороны украинский дистанционный модуль ведения огня "Пернач" отечественного производства.
Об этом сообщает Минобороны .
Там отметили, что на турель "Пернача" устанавливается пулемет калибра 7.62 мм и блок системы управления с аккумулятором и камерой.
Таким образом оператор управляет модулем по безопасному укрытию, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA, который может использоваться для широкого спектра задач.
Также ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия". Это дистанционно управляемая турель, оснащенная двумя пулеметами, один из которых – крупнокалиберный.