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ЗСУ використовуватимуть дистанційно-керований модуль "Пернач": які його характеристики
Міністерство оборони України допустило до використання у підрозділах Сил оборони український дистанційний модуль ведення вогню "Пернач" вітчизняного виробництва.
Про це повідомляє Міноборони.
Там зазначили, що на турель "Пернача" встановлюється кулемет калібру 7.62 мм та блок системи управління з акумулятором та камерою.
Таким чином оператор керує модулем із безпечного укриття, використовуючи пульт і FPV-окуляри, на які передається зображення із відеокамери.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Раніше Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA, який може використовуватись для виконання широкого спектра завдань.
Також відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія". Це дистанційно керована турель, оснащена двома кулеметами, один з яких – великокаліберний.