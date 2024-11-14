ЗСУ використовуватимуть дистанційно-керований модуль "Пернач": які його характеристики

Міністерство оборони України допустило до використання у підрозділах Сил оборони український дистанційний модуль ведення вогню "Пернач" вітчизняного виробництва.

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Про це повідомляє Міноборони.

Там зазначили, що на турель "Пернача" встановлюється кулемет калібру 7.62 мм та блок системи управління з акумулятором та камерою.

Таким чином оператор керує модулем із безпечного укриття, використовуючи пульт і FPV-окуляри, на які передається зображення із відеокамери.

Раніше Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA, який може використовуватись для виконання широкого спектра завдань.

Також відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія". Це дистанційно керована турель, оснащена двома кулеметами, один з яких – великокаліберний.