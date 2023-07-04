"Мавка. Лесная песня" посмотрели более 1,2 миллиона зрителей за 18 недель

Мультфильм "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам произведения Леси Украинки, за 18 недель в национальном прокате посмотрели 1 215 519.

Об этом сообщает Госкино.

Как отмечается, кассовые сборы мультфильма за 18 недель составляют 152 331 158 грн.

"Количество проданных билетов составляет 1 215 519", - говорится в сообщении.

В Госкино подчеркнули, что прокат мультфильма продолжается.

Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Напомним, по результатам тринадцатой недели проката кассовые сборы анимационной ленты "Мавка. Лесная песня" в Украине составили 148 763 970 гривен.

Ранее мультфильм "Мавка" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".