"Мавка. Лісова пісня" подивилися понад 1,2 мільйона глядачів за 18 тижнів

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня", створений за мотивами твору Лесі Українки, за 18 тижнів у національному прокаті подивилися 1 215 519.

Про це повідомляє Держкіно.

Як зазначається, касові збори мультфільму за 18 тижнів складають 152 331 158 грн.

"Кількість проданих квитків становить 1 215 519", - йдеться у повідомленні.

У Держкіно наголосили, що прокат мультфільму триває.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Нагадаємо, за результатами тринадцятого тижня прокату касові збори анімаційноїї стрічки "Мавка. Лісова пісня" в Україні складали 148 763 970 гривень.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.