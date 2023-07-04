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Категорія
Life
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"Мавка. Лісова пісня" подивилися понад 1,2 мільйона глядачів за 18 тижнів

Мавка. Фото: MAVKA / Facebook
Мавка. Фото: MAVKA / Facebook

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня", створений за мотивами твору Лесі Українки, за 18 тижнів у національному прокаті подивилися 1 215 519.

Про це повідомляє Держкіно.

Як зазначається, касові збори мультфільму за 18 тижнів складають 152 331 158 грн.

"Кількість проданих квитків становить 1 215 519", - йдеться у повідомленні.

У Держкіно наголосили, що прокат мультфільму триває.

Фото 2 — "Мавка. Лісова пісня" подивилися понад 1,2 мільйона глядачів за 18 тижнів
Фото: Держкіно.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів. 

Нагадаємо, за результатами тринадцятого тижня прокату касові збори анімаційноїї стрічки "Мавка. Лісова пісня" в Україні складали 148 763 970 гривень.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Автор:
Ніна Комащенко