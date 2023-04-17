"Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат еще в одной стране

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам произведения Леси Украинки, 19 апреля выйдет в широкий кинотеатральный прокат в Нидерландах.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Отмечается, что авторы уже представили официальный трейлер ленты к выходу мультфильма в новой стране.

Как сообщалось, анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" создан при поддержке Госкино и Агентства США по международному развитию (USAID). Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution.

Напомним, мультфильм "Мавка. Лесная песня" выбился в лидеры во французском прокате, обогнав голливудскую комедию "Шазам! 2". Во Франции мультфильм будут показывать весь апрель.

В Украине "Мавка. Лесная песня" собрала почти 100 млн грн за месяц проката, став самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката, обойдя "Ледяное сердце 2", "Пой 2" и "Секреты домашних животных 2".

За месяц проката было продано 779798 билетов, а кассовые сборы составили 98634367 грн.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.

В феврале 2023 года главная героиня "Мавка. Лесная песня" украсила обложку американского журнала, специализирующегося на анимации, Animation Magazine.