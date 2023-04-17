"Мавка. Лісова пісня" вийде в прокат ще в одній країні

Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня", створений за мотивами твору Лесі Українки, 19 квітня вийде у широкий кінотеатральний прокат у Нідерландах.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Зазначається, що автори вже презентували офіційний трейлер стрічки до виходу мультфільму у новій країні.

Як повідомлялося, анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" створений за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.

Нагадаємо, мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вибився в лідери у французькому прокаті, обігнавши голлівудську комедію "Шазам! 2". У Франції мультфільм показуватимуть весь квітень.

В Україні "Мавка. Лісова пісня" зібрала майже 100 млн грн за місяць прокату, ставши найкасовішим анімаційним проектом за всю історію українського кінопрокату, обійшовши "Крижане серце 2", "Співай 2" та "Секрети домашніх тварин 2".

За місяць прокату було продано 779 798 квитків, а касові збори склали 98 634 367 грн.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.

У лютому 2023 року головна героїня "Мавка. Лісова пісня" прикрасила обкладинку американського журналу, який спеціалізуються на анімації, Animation Magazine.