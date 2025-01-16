1500 грн на спорт: ветераны могут получить помощь на Действие.Карту через Приват24

Ветераны и люди с инвалидностью в результате войны будут получать 1500 грн каждые три месяца на спорт по программе "Ветеранский спорт". Государственную помощь можно получить на Действие.Карту ПриватБанка через Приват24.

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

О карте от ПриватБанка

ПриватБанк приступил к выпуску цифровых карт Действие.Карта для ветеранов и лиц с инвалидностью, ставших такими из-за войны, и желают получать ежеквартальную помощь в рамках программы "Ветеранский спорт".

Открыть специальный счет для этой карты можно через несколько минут через Приват24, а оформить выплату — через приложение "Действие".

Что известно о помощи

Участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны могут получить в Действии 1500 гривен от государства каждые три месяца на оплату тренажерных залов, спортсекций и клубов. Сервис "Ветеранский спорт" был запущен по инициативе Министерства по делам ветеранов Украины, чтобы помочь защитникам и защитницам социально адаптироваться и физически восстанавливаться, сообщает пресс-служба Минцифры.

Чтобы подать заявку на "Ветеранский спорт", нужно:

Обновить приложение "Действие", выбрать раздел "Сервисы" и найти "Ветеранский спорт".

Открыть Действие.Карту или выбрать одну из доступных.

Послать заявку в рассрочку.

Заявку следует подать до 20 числа каждого квартала, чтобы оформить выплаты на следующие три месяца. По постановлению Минветеранов помощь гарантированно получат 100 000 ветеранов и ветеранок, которые первыми воспользуются сервисом "Действия".

Потратить средства нужно в течение квартала, в котором они получены. Неиспользованные деньги вернутся на счет Минветеранов, а в следующем квартале автоматически поступит новая выплата в размере 1500 гривен.

Где можно использовать средства

Полученные 1500 грн можно потратить на услуги в области физической культуры и спорта:

в тренажерных залах,

спортивные площадки, секции и клубы, имеющие код категории продавца 7941 (Физическая культура и спорт).

О помощи ветеранам

Напомним, что в декабре Кабинет министров принял решение, которое сделает получение грантов для возбуждения собственного дела ветеранами более доступным. Правительство утвердило постановление, которое предоставит защитникам возможность выбирать сроки реализации проекта: три, пять или семь лет. Кроме того, предприниматели, которые за определенный срок уплатят налоги на сумму гранта, смогут по желанию получить дополнительную грантовую выплату.

Кроме того, Черновицкая область взяла на себя полную компенсацию процентов по ипотеке для военнослужащих в рамках программы "Еселя", реализуемой через ПриватБанк.

Также сообщалось, что в 2024-2025 годах киевские студенты-ветераны смогут получить адресную материальную помощь из городского бюджета для частичной оплаты обучения в высших учебных заведениях. Сумма пособия будет составлять до 25 тысяч гривен.