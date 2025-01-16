1500 грн на спорт: ветерани можуть отримати допомогу на Дія.Картку через Приват24

Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни отримуватимуть 1500 грн кожні три місяці на спорт за програмою "Ветеранський спорт". Державну допомогу можна отримати на Дія.Картку ПриватБанку через Приват24.

Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

Про карту від ПриватБанку

ПриватБанк розпочав випуск цифрових карток Дія.Картка для ветеранів та осіб з інвалідністю, які стали такими через війну, та бажають отримувати щоквартальну допомогу в рамках програми "Ветеранський спорт".

Відкрити спеціальний рахунок для цієї картки можна за кілька хвилин через Приват24, а оформити виплату — через застосунок "Дія".

Що відомо про допомогу

Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати в Дії 1 500 гривень від держави кожні три місяці на оплату тренажерних залів, спортсекцій та клубів. Сервіс "Ветеранський спорт" запустили з ініціативи Міністерства у справах ветеранів України, щоб допомогти захисникам і захисницям соціально адаптуватися та фізично відновлюватися, повідомляє пресслужба Мінцифри.

Щоб подати заявку на "Ветеранський спорт", потрібно:

Оновити застосунок "Дія", обрати розділ "Сервіси" та знайти "Ветеранський спорт".

Відкрити Дія.Картку або вибрати одну з доступних.

Надіслати заявку на виплату.

Заявку потрібно подати до 20 числа кожного кварталу, щоб оформити виплати на наступні три місяці. За постановою Мінветеранів допомогу гарантовано отримають 100 тис. ветеранів та ветеранок, які першими скористаються сервісом у "Дії".

Витратити кошти потрібно протягом кварталу, в якому їх отримано. Невикористані гроші повернуться на рахунок Мінветеранів, а наступного кварталу автоматично надійде нова виплата в розмірі 1 500 гривень.

Де можна використати кошти

Отримані 1500 грн можна витратити на послуги в галузі фізичної культури та спорту:

у тренажерних залах,

спортивних майданчиках, секціях і клубах, що мають код категорії продавця 7941 (Фізична культура та спорт).

Про допомогу ветеранам

Нагадаємо, що в грудні Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке зробить отримання грантів для започаткування власної справи ветеранами більш доступним. Уряд затвердив постанову, що надасть захисникам можливість обирати строки реалізації проєкту: три, п’ять або сім років. Окрім того, підприємці, які протягом визначеного терміну сплатять податки на суму гранту, зможуть за бажанням отримати додаткову грантову виплату.

Крім того, Чернівецька область взяла на себе повну компенсацію відсотків за іпотекою для військовослужбовців у межах програми "єОселя", що реалізується через ПриватБанк.

Також повідомлялось, що у 2024-2025 роках київські студенти-ветерани зможуть отримати адресну матеріальну допомогу з міського бюджету для часткової оплати навчання у закладах вищої освіти. Сума допомоги становитиме до 25 тисяч гривень.