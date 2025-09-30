45% юношей планирует остаться в Украине: как отмена ограничений на выезд повлияла на рынок труда

Правительство отменило ограничения на выезд за границу для мужчин в возрасте 18–22 лет. После этого решения 45% юношей планируют остаться в Украине, в то время как предприятия уже испытывают нехватку молодых работников.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует исследование OLX.

Увольнение и дефицит молодых кадров

Для украинского бизнеса, часто привлекающего молодых работников на стартовые позиции, отмена ограничений на выезд мужчин 18–22 лет стала вызовом. По опросу, 41% работодателей уже ощутили заметное влияние, а еще 15% отметили частичные изменения. Наибольшие проблемы — рост увольнений среди молодых сотрудников (59%) и трудности поиска кандидатов этого возраста (55%).

Около 44% бизнесов жалуются на меньшее количество отзывов, а 14% зафиксировали повышение зарплатных ожиданий молодежи. У 22% компаний доля мужчин до 22 лет на работе менее 10%, а у 46% — таких работников вообще нет.

В ответ на новые вызовы 32% бизнесов активно привлекают старших кандидатов, 16% женщин, еще 16% временно приостановили расширение штата. 9% рассматривают возможность частичного или полного закрытия, в то время как 42% не изменили подходы к трудоустройству. Отношение к решению правительства по выезду мужчин 18–22 лет разделилось: 36% поддерживают его, 33% считают вредным, а треть занимает нейтральную позицию.

Молодежь остается в Украине

По данным опроса среди украинцев до 22 лет, 23% планируют уехать за границу, главные причины — безопасность, избегание мобилизации и карьерные перспективы. В то же время, 45% молодых людей не собираются покидать Украину, мотивируясь желанием помочь стране, строить карьеру и оставаться с семьей.

Большинство респондентов учатся или объединяют обучение с работой, а более половины имеют знакомых, которые уже уехали или планируют выезд.

Какие отрасли ощутят последствия

Разрешение на выезд мужчин 18–22 лет может привести к дефициту молодых кадров в короткой и средней перспективе, особенно в областях, где они составляют основу начальной занятости:

ритейл;

HoReCa;

логистика;

производство;

сезонные роботы.

Утрата молодых работников усложнит найм, увеличит расходы бизнеса и уменьшит резерв для замещения средних и старших позиций.

Кроме того, потенциальный выезд молодых мужчин может сопровождаться уходом их родственников, что дополнительно повлияет на рынок труда. В то же время, почти половина юношей не планируют покидать Украину, поэтому масштабное влияние на экономику будет зависеть от продолжительности и уровня интеграции за рубежом.

Бизнес будет адаптироваться через автоматизацию процессов, повышение производительности, увеличение зарплат и дополнительные мотивационные программы. В перспективе молодые украинцы, которые приобрели опыт за рубежом, могут вернуться с новыми знаниями, идеями и контактами, что положительно повлияет на экономику.

Выезд за границу мужчинам 18-22 лет

Напомним, Кабинет министров обновил правила пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно уезжать из Украины во время военного положения.

Норма распространяется и на тех граждан, которые сейчас находятся за границей. 27 августа правительство обнародовало постановление о выезде за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Таким образом, согласно обновленным правилам граждане этой категории имеют право выезжать за границу во время действия военного положения.

Постановление вступило в силу на следующий день после его официального опубликования, то есть 28 августа.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить возможность пересечения государственной границы для мужчин до 22 лет. По его мнению, это "позитивная правильная история", которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе, прежде всего в Украине.