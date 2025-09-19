Выезд мужчин 18-22 лет за границу: почему украинские IT-университеты не боятся оттока студентов

Украинские университеты не считают угрозой для себя новое правительственное решение, позволяющее мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать за границу. Впрочем, общая динамика свидетельствует, что в этом году поступающих стало меньше из-за меньшего количества выпускников школ (166,8 тыс. против 198 тыс. в 2023 году).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные DOU.

После принятия постановления, разрешающего молодым мужчинам выезд, в первую неделю в Польшу выехало более 10 тысяч украинцев.

Это вызвало беспокойство относительно возможного оттока студентов, особенно в свете опроса DOU, который показал, что 52% IT-специалистов до 25 лет планировали уехать за границу.

Новые возможности для студентов и университетов

Университеты видят в новом законе положительные перемены. Возможность свободного пересечения границы позволяет студентам-мужчинам участвовать в международных программах обмена, стажировках, конференциях и других академических мероприятиях, что раньше было почти невозможно.

Ожидается, что это изменение, напротив, поможет удержать молодежь, поскольку снимает давление на абитуриентов и их родителей, которые раньше стремились вывезти сыновей до 18 лет.

По словам представителей Киевской школы экономики (KSE) и Львовской политехники, студенты смогут получить ценный международный опыт и применить его в Украине, что будет способствовать развитию национального образования.

В других университетах прогнозируют, что абитуриенты будут уезжать умеренно. Декан факультета электроники и информационных технологий СумГУ Юрий Волк считает, что отлив будет составлять 10-15% от обычного количества. Однако речь не о потере студентов, а о переходе на онлайн-обучение.

В Житомирском политехническом университете тоже считают, что IT-специальности останутся популярными, а студентов бакалавриата даже станет больше. В то же время ожидают, что часть абитуриентов в магистратуру будет выезжать продолжать обучение за границей.

Представители вузов считают, что основные риски для оттока абитуриентов создают война и демографический кризис. Поэтому добавляют, что разрешение на выезд, наоборот, поможет вернуть в украинские вузы выехавших до 18 лет людей.

Мнение IT-компаний

Собеседники DOU из IT-компаний считают, что выезд молодежи повлечет за собой отток джуниоров, однако это мало повлияет на рабочие процессы.

Большинство компаний говорят, что IT-отрасль пострадает меньше благодаря возможности работать удаленно и высокой конкуренции среди джунов.

Часть молодых специалистов может выбирать иностранных работодателей, однако компании не боятся, что это усложнит найм. К примеру, в SKELAR давно практикуют оплачиваемые стажировки для студентов за границей.

Таким образом, новый закон рассматривается не как угроза украинскому высшему образованию, а как шанс его укрепить, позволив студентам получать иностранный опыт и потенциально возвращаться, чтобы строить будущее в Украине.

Выезд за границу мужчинам 18-22 лет

Напомним, Кабинет министров обновил правила пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно уезжать из Украины во время военного положения.

Норма распространяется и на тех граждан, которые сейчас находятся за границей. 27 августа правительство обнародовал постановление о выезде за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Таким образом, согласно обновленным правилам граждане этой категории имеют право выезжать за границу во время действия военного положения.

Постановление вступило в силу на следующий день после его официального опубликования, то есть 28 августа.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить возможность пересечения государственной границы для мужчин до 22 лет. По его мнению, это "позитивная правильная история", которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе, прежде всего в Украине.